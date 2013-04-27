مليارا دولار لإنشاء أول منطقة صينية في مصر

وقع رئيس الوزراء المصري ووزير الاستثمار يوم السبت عقد إنشاء أول منطقة استثمارية صينية في مصر باستثمارات إجمالية تتجاوز ملياري دولار، ضمن مشروع طموح لتنمية منطقة اقتصادية بخليج السويس.

وستعمل شركة إيجيبت تيدا الصينية على تنمية ستة كيلومترات في المنطقة الاقتصادية شمال غرب خليج السويس، والتي تبلغ مساحة تطوير المرحلة الأولى منها 20 كيلومترا مربعا.

وقال وزير الاستثمار أسامة صالح إن التبادل التجاري مع الصين بلغ سبعة مليارات دولار في 2012 وإن ذلك المشروع سيعمل على جذب العديد من شركات صينية للاستثمار في مصر، مضيفا أن ذلك العقد هو أحد ثمار زيارة الرئيس المصري للصين العام الماضي.

وأضاف صالح أن وزارته ستطرح في الأسبوع الأول من مايو 14 كيلومترا مربعا على الشركات العالمية والمحلية لتنمية باقي لمرحلة الأولى من المنطقة الاقتصادية.

وأضاف "نريد تنمية 90 كيلومترا مربعا أخرى لنصل في النهاية لنحو 2000 مصنع يوفر نحو 700 ألف فرصة عمل" مشيرا إلى أن تلك الأرقام ستتحقق في حالة تنمية المرحلتين الأولى والثانية من المنطقة الاقتصادية.

من جانبه قال رئيس الوزراء هشام قنديل "هذا جزء من الحلم المصري بتحويل قناة السويس من مجرى مائي يحقق 5.5 مليار دولار إلى (تحقيق) نحو 100 مليار دولار... هذا حلم ونحن نبدأ اليوم بداياته".