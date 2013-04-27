31 مليون ريال لربط المدينة الصناعية الثانية بالدمام

أبرم وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة مع شركة عبدالعالي العجمي للمقاولات عقداً لمشروع استكمال ربط المدينة الصناعية الثانية بالدمام-الجزء الثاني- بالطرق بقيمة 31 مليون ريال على مدى 10 أشهر، بحضور المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد المدير العام لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن".

وشمل نطاق المشروع استكمال تنفيذ ربط المدينة الصناعية الثانية بالدمام بطريق الدمام - الرياض السريع وربطها مع المشروع القائم, ويشتمل على إنشاء طريق بثلاث حارات لكل اتجاه، ونظام إنارة للطريق، وحمايات خرسانية لخط أنابيب التحلية.

وتبلغ المساحة الإجمالية للمدينة الصناعية الثانية بالدمام نحو 48 مليون متر مربع، وتقع على طريق الظهران الأحساء، كما تمتاز بتوفير المواد الأولية خاصة المشتقات البترولية، وقربها من ميناء الدمام، ومركز الخدمة الشامل لتقديم خدمات مختلفة والتي من أهمها: شهادة المنشأ، الغرفة التجارية، فرع مكتب العمل وفروع إدارة الجوازات، حيث تحرص "مدن" على استقطاب الجهات الحكومية والخدمية لفتح مكاتب لها لتسهيل الإجراءات وتقديم الخدمات للصناعيين بالمدينة الصناعية الثانية.

الجدير بالذكر أن "مدن" تسعى إلى إنشاء المصانع النموذجية والتي تعد من المشاريع الرائدة حيث ستوفر "مدن" مبنى نموذجي متكامل الخدمات بحيث يكون المصنع جاهزاً للمستثمرين وفق أعلى المعايير العالمية، وستوفر البنية التحتية المناسبة لشباب الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وتضم المدينة الصناعية الثانية بالدمام على مشاريع صناعية عالمية كمصنع شركة الصناعات الحديثة – تايد (Tide)، مصنع شركة منتجات التنظيف الأهلية – كلوركس (CLOROX)، مصنع شركة وود جروب (Wood Group) برشركنترول الشرق الأوسط، ومصنع شركة جون كرين (John Crane) العربية السعودية المحدودة ومصنع شركة بيرما بايب العربية السعودية.

ويشار الى هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية أنشئت عام 2001، وتتمثل مسؤوليتها في تطوير أراض صناعية واستقطاب القطاع الخاص للاستثمار بها، وعملت "مدن" على إنشاء المدن الصناعية في مختلف مناطق المملكة سعيا منها لتنمية المدن الواعدة، حيث تشرف الهيئة حالياً على 29 مدينة صناعية ما بين قائمة أو تحت التطوير.

الجدير بالذكر أن السعودية وفرت حوافز وتسهيلات لدعم القطاع الصناعي، إذ يمكن للمستثمر استئجار أراض صناعية لمدد طويلة ابتداء من (1) ريال سعودي للمتر المربع سنوياً، وإمكانية الحصول على تسهيلات مالية وقروض حكومية تصل إلى 75%، وإعفاء جمركي للآلات والمعدات والمواد الخام الداخلة في الصناعة، وتسليم الأرض خلال فترة وجيزة من تاريخ تقديم الطلب إلكترونيا عبر موقع "مدن".