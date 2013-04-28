السعودية.. "مدن" تسحب 100 قطعة أرضٍ لعدم جدية المستثمرين

سحبت هيئة المدن الصناعية (مُدن) أكثر من 100 أرض صناعية من المستثمرين خلال الربع الأول من العام الحالي، لعدم تنفيذ مشاريعهم في المدن الصناعية ضمن المُهلة المحددة.

وقال المدير العام صالح الرشيد، "إن (مُدن) تُعطي جميع المستثمرين مهلة محددة لتسلم وتشييد المصنع، وفي حال عدم التنفيذ في الوقت المحدد يتم سحب الأراضي من المستثمر".

وأضاف الرشيد وفقاً لصحيفة "الحياة"، أن حجم الاستثمارات في المدن الصناعية يبلغ حوالي 300 مليار ريال حالياً، وأن عدد المصانع المنتجة وتلك تحت الإنشاء وصل إلى 4700 مصنع.

وقال الرشيد خلال ندوة "الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي"، أمس في الرياض، "توفر الهيئة في المدن الصناعية الخدمات الأساسية، وزاد حجم الأراضي الصناعية من 40 مليوناً في عام 2007 إلى 142 مليون متر مربع حالياً، وتسعى الهيئة إلى استقطاب الصناعات ذات القيمة المضافة التي توجد الوظائف ويكون لها أثر في اقتصاد البلاد.

واعتبر أن توطين صناعة السيارات في السعودية نقلة نوعية، مبيناً أن باكورة مشاريع صناعة السيارات بدأت الإنتاج بمتوسط 150 سيارة شهرياً في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، مشيراً إلى أن المستهدف حالياً إنتاج 20 ألف سيارة.

وأوضح أن مصنع السيارات في المنطقة الشرقية يعمل بتقنية يابانية وأيادٍ سعودية، مشيراً إلى أن إحداث صناعات مكملة تعتبر قيمة مضافة، وأضاف، "نأمل توقيع اتفاق مع شركة تاتا للسيارات لبناء المصنع".

ومن جانبه، قال رئيس "غرفة تجارة الرياض" الدكتور عبدالرحمن الزامل إن "المملكة تعتبر أكبر مستورد في منطقة الخليج من الاتحاد الأوروبي، كما تعد الأولى على مستوى المنطقة العربية جذباً للاستثمار الأوروبي".

وقال الزامل إن الاستثمارات الأوروبية في السعودية، تجاوزت 160 بليون يورو، وهذا دليل على الحوافز التي تقدمها السعودية للاستثمار الأجنبي.