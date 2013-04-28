QNB تشكك في توقعات صندوق النقد حول أداء الاقتصاد

أظهرت تحليلات مجموعة QNB أن صندوق النقد الدولي يبدو مفرطاً في التفاؤل بشأن توقعات الأداء الاقتصادي خلال عامي 2013- 2014 نظراً لتباطؤ النمو في الاقتصادات الكبرى.

وكان صندوق النقد الدولي قد خفض في أحدث تقرير له حول مستقبل الاقتصاد العالمي، توقعاته حول معدلات النمو في الاقتصاد العالمي خلال العام 2013 بمعدل 0.2 في المئة لتبلغ 3.3 في المئة، الأمر الذي يعكس تباطؤ التعافي في الاقتصاد العالمي. وقام صندوق النقد الدولي بتخفيض توقعاته لأداء الاقتصاد العالمي خلال 2013 في آخر ثلاثة تقارير فصلية أصدرها حول مستقبل الاقتصاد العالمي، وذلك من توقعات بمعدل نمو كانت تبلغ 4.1 في المئة منذ عام. وحالياً لا يتوقع الصندوق أن يحقق الاقتصاد العالمي نمواً بمعدل 4 في المئة حتى عام 2014، وفقا لصحيفة "الرأي" الكويتية.

وتتوقع «QNB» أن يواصل صندوق النقد الدولي تخفيض توقعاته خلال الفصول المقبلة، فلا تزال منطقة اليورو تعاني من حالة الكساد الاقتصادي مع انكماش الاقتصاد بنسبة 0.6 في المئة خلال الربع الأخير من عام 2012 على أساس سنوي، وتوقعات بأن يتراجع الاقتصاد في المنطقة بنفس المعدل خلال الربع الأول من عام 2013.

كما أن الاقتصاد الصيني يواجه تباطؤا متواصلا في معدلات النمو، حيث بلغ النمو خلال الربع الأول من العام الحالي 7.7 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من عام 2012، وهو ما جاء أدنى من توقعات النمو التي بلغت 8.0 في المئة. وارتفع النمو في الولايات المتحدة إلى 3.0 في المئة خلال الربع الأول من 2013 بفضل زيادة إنفاق المستهلكين بعد أن شهد معدلات ضعيفة عند 0.4 في المئة خلال الربع الأخير من عام 2012. وتعتبر الولايات المتحدة المرشح الأكبر لدفع عجلة النمو في الاقتصاد العالمي خلال عامي 2013-2014.

وأضاف التقرير «غير أن الغموض يكتنف الرؤية حول مستقبل أداء الاقتصاد الأميركي ومن المحتمل أن يكون الأداء القوي خلال الربع الأول من العام الحالي وهو ارتداد بعد أن تباطأ الاقتصاد بشدة خلال الربع الأخير من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار أن معدلات النمو في الاقتصاد الأميركي على أساس فصلي شهدت تذبذبات قوية خلال السنوات الأخيرة».