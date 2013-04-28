فقيه: نسعى لحلول غير تقليدية للقضاء على البطالة في السعودية

أكد وزير العمل السعودي المهندس عادل بن محمد فقيه، حرص وزارة العمل على إيجاد حلول غير تقليدية لتوفير فرص عمل مناسبة لأبناء الوطن وبناته، تحقق لهم آمالهم وتلبي طموحاتهم وتؤمن لهم حياة مستقرة.

وقال إن هذا المنهج هو ما تنتهجه القيادة الحكيمة للبلاد وتدفع كل القطاعات لتبنيه للقضاء على البطالة وأخطارها، مشيرا إلى أن محاربة البطالة قضية وطنية تستحق ما توليه الدولة من اهتمام ورعاية. وشدد على أن مصلحة الوطن تكمن في خلق مناخ تنافسي مناسب للشباب السعودي، فهم الأحق بفرص العمل الحقيقية والمنافسة الشريفة، خاصة إذا توافرت لهم سبل العلم والتدريب المناسبين لما يتطلبه سوق العمل.

وأوضح المهندس عادل فقيه خلال رعايته حفل "مؤسسة عكاظ للصحافة" أمس الأول، أن نطاقات والبرامج المتتالية التي تطلقها وزارة العمل لا تمثل الحل الكامل لقضايا العمل والبطالة، ولكنها جزء من منظومة الإجراءات اللازمة تباعا لتعديل اختلال سوق العمل في المملكة.

وأشاد الوزير، خلال كلمته بجهود القطاع الخاص المخلصة في مسألة التنمية الشاملة، مبينا أن وزارة العمل تسعى إلى دعمه ورفده بالطاقات الوطنية المؤهلة حتى يستمر القطاع الخاص محركا العمل لأبناء الوطن، ومصدرا لفرص العمل لأبناء الوطن.



وثمن وزير العمل جهود الشركات والمؤسسات السعودية التي حققت ريادة في زيادة نسبة التوطين دون الحاجة إلى هذه المبادرات، داعيا رجال الأعمال للسعي في تحقيق ورفع نسب التوطين عبر منشآتهم.

يذكر أن جائزة "عكاظ" للقوى العاملة السعودية تهدف إلى تشجيع وتحفيز العاملين السعوديين في المنشآت للوصول إلى ما وصل إليه قرناؤهم، بالإضافة إلى تشجيع المنشآت على توظيف العاملين السعوديين لديها وزيادة نسبتهم عن الحد الأدنى.