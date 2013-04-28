وزير سعودي: سداد قرض الإسكان لن يتجاوز ربع الراتب

كشف وزير الإسكان السعودي الدكتور شويش الضويحي أن عدد المواطنين الذين تقدموا للحصول على قرض صندوق التنمية العقاري بعد قرار "التقديم دون أرض" بلغ 2.3 مليون مواطن، موضحاً أن هؤلاء سينتهي وضعهم وتعلن أرقامهم مع نهاية آلية الاستحقاق.

وحول كيفية سداد المواطن لقرضه الإسكاني، وهل سيكون بمرونة قروض صندوق التنمية العقاري، أكد الوزير في حوار لصحيفة "الشرق" السعودية، أن تسديد القروض لن يكون بأكثر من ربع راتب المواطن.

وأضاف "من حق المواطن أن ينتقل من سكنه إلى سكن آخر وأي شيء سيحقق العدالة بين المواطنين وسيحافظ على المال العام سنساعد فيه، ونحن في وزارة الإسكان موجودون لخدمة المواطن".

وأشار الدكتور الضويحي إلى ارتفاع معدل الإقراض منذ إنشاء وزارة الإسكان إلى 71 مليار ريال، وهو ما يعادل 24% من إجمالي قروض الصندوق العقاري منذ تأسيسه.

وأكد الوزير وجود مشاريع متأخرة ويجري العمل الآن على سحبها من المقاولين، مشدداً على أن الوزارة لا تسحب المشاريع إلا بعد إنذار المقاول، فإما أن يتنازل عن الاستمرار أو السحب وتسليم المشروع لمقاول آخر لأن الجودة هي الأهم لدينا.

وأضاف "نحاول أن نفتت أزمة السكن في جميع مناطق المملكة من خلال حلّ المشكلة في كل منطقة على حدة والإعلان في كل مرحلة أن مشكلة الإسكان في هذه المنطقة حلّت، ومتفائلون بحجم الدعم الذي نجده من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لأنه دعم منقطع النظير، إضافة الى أن التفاعل الحكومي بين الجهات لحل مشكلة السكن سينهي هذه المشكلة ويقضي عليها".

وحول تقييم عمل الصندوق العقاري في العامين الماضيين، قال الدكتور الضويحي: "خلال السنتين الماضيتين ومن خلال دعم خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده، ومنذ إنشاء وزارة الإسكان تضاعف الدعم الحكومي للصندوق ما نتج عنه زيادة معدل الإقراض إلى 71 مليار ريال وهو ما يعادل 24% من إجمالي قروض الصندوق منذ تأسيسه، وفي عام 2011 أطلق في المملكة 320 ألف عداد سكني، وفي 2012 أطلق 380 ألف عداد سكني وهو ما أثّر على معادلة الإسكان، ويستطيع الشخص من خلال نظرة عامة أن يشاهد الوحدات التي تبنى في الفترة الراهنة ليجد البناء منتشر في كل مكان".

ولفت إلى أن عدد الذين تقدموا للصندوق العقاري بعد قرار التقديم بدون أرض، وصل في الفترة الحالية إلى مليونين و300 ألف مواطن وهؤلاء سينتهي وضعهم وتعلن أرقامهم مع نهاية آلية الاستحقاق.