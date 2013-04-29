أبرز مفاوضي مصر مع صندوق النقد يستقيل من منصبه

قالت مصادر مطلعة لـ"العربية نت" إن استقالة العصو المحوري في الفريق المصري المفاوض لصندوق النقد الدولي هاني قدري دميان ليست جديدة، وأن قدري كان قد تقدم باستقالته في عهد الوزير السابق ممتاز السعيد وتم مد العمل له سنة اننتهت في 30 مارس الماضي - ومد له وزير المالية شهر لحين انتهاء مفاوضات صندوق النقد.

وقالت المصادر إن دميان معروض عليه وظيفة كبري في الخارج قد تكون في صندوق النقد.

وكان هاني قدري دميان الشخصية المحورية في المفاوضات المطولة التي تجريها مصر مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض قيمته 4.8 مليار دولار لمساعدتها في تجاوز أزمة اقتصادية خانقة، ولم تحرز المفاوضات أي تقدم حتى الآن.

وأضافت المصادر أن وظيفة قدري كمساعد أول وزير المالية تتيح الفرصة الأن بعد مغادرته لتصعيد عبد الله شحاته للمنصب أو على الأقل في منصب نائب وزير المالية وليس مستشار.

وقال قدري إن التعليق الوحيد الذي يستطيع الإدلاء به في الوقت الراهن هو أنه بموجب الاستقالة التي تقدم بها في ديسمبر/كانون الأول فإن مدته تنتهي في 30 أبريل نيسان الجاري، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وتولي قدري منصبه في عام 2007 وعمل مع خمسة وزراء مالية منذ ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك.

ولم يذكر قدري أي تفسير لاستقالته التي كان أول من أعلن عنها مدونة ريبيل إيكونومي المصرية المعارضة، قائلة إنه سيتحدث بإسهاب عن أسباب الاستقالة بعد غد الثلاثاء.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير إن استقالته لا تنبئ بخير بشأن آمال مصر في إتمام اتفاق بشأن قرض صندوق النقد الذي تأخر طويلا والذي تأمل الحكومة أن يتم الشهر القادم.

وأضاف الدبلوماسي الأوروبي إن قدري كان هو الخبير في الوزارة الملم تماما ببرنامج صندوق النقد الدولي، وكان قادرا على التعامل مع الصندوق بحرفية كبيرة.

وقالت صحيفة الوطن اليومية على موقعها على الإنترنت إن قدري تعرض لضغوط متزايدة من حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، وإنه على خلاف مع عبد الله شحاته رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة والمستشار الاقتصادي لوزير المالية المرسي السيد حجازي.

وقال عبد الشكور شعلان ممثل الشرق الأوسط في مجلس إدارة صندوق النقد الدولي لقناة الحياة التلفزيونية بمصر إنه يأمل بأن تتمكن مصر من استكمال صفقة القرض خلال أربعة أو خمسة أسابيع.