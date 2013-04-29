ارتفاع قروض صندوق التنمية السعودي 60% في الربع الأول

ارتفعت قروض صندوق التنمية الصناعية السعودي في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 60%، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، فيما بلغ عدد المشاريع الممولة خلال الفترة 32 مشروعا صناعيا، باعتمادات بلغت 388.5 مليون ريال، وبقيمة استثمارية بلغت 787 مليون ريال.

وقال مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي علي بن عبدالله العايد إن النتائج إيجابية فيما يتعلق بأداء الصندوق الإقراضي خلال الربع الأول من العام المالي من 2013، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وكشف العايد أن القروض الجديدة لا تحمل فحسب دلالات إيجابية على الصعيد الكمي بل تشير إلى اتجاهات إيجابية ومميزة على الصعيد النوعي تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني، مدللا على ذلك بأن فئة المشاريع الصناعية الصغيرة أقل من 15 مليون ريال قد حصلت على النصيب الأكبر من عدد القروض وبلغت 26 قرضا بنسبة 81% من إجمالي عدد القروض المعتمدة والمشاريع الصناعية المتوسطة من 15-50 مليون ريال اعتمد لها 5 قروض تمثل 16% من إجمالي عدد القروض المعتمدة في الربع الأول من العام الجاري.

وأفاد العايد أن 27 قرضا خصص لإنشاء مشاريع صناعية جديدة تمثل 84% من إجمالي القروض المعتمدة ،كما أن خمسة قروض فقط قد اعتمدت لتوسعة مشاريع صناعية قائمة مما يدل على تحسن المناخ الاستثماري الصناعي وتزايد قدرته على جذب استثمارات جديدة وإيجاد فرص عمل أكبر للمواطنين.

وأكد مدير عام صندوق التنمية الصناعي أن قطاع الصناعات الكيميائية تصدر جميع القطاعات بقيمة 124 مليون ريال يليه قطاع صناعة مواد البناء بقيمة 102.7 مليون ريال، ثم قطاع الصناعات الاستهلاكية بقيمة 84.8 مليون ريال فقطاع الصناعات الهندسية بقيمة 75.5 مليون ريال و قطاع الصناعات الأخرى بقيمة 1.5 مليون ريال.

وأفاد أن إجمالي عدد القروض الصناعية التي اعتمدها الصندوق منذ تأسيسه وحتى نهاية الربع الأول من العام المالي الحالي 34/1435هـ 2013م بلغ 3512 قرضاً بلغ إجمالي اعتماداتها 105.8مليار ريال قدمت للمساهمة في إنشاء 2499 مشروعاً صناعياً في مختلف أنحاء المملكة.