مسؤول مصري: قطر تريد فائدة 5% على سندات بـ3 مليارات دولار

قال مسؤول مصري يوم الاثنين إن قطر تريد فائدة 5% على السندات التي عرضت شراءها من مصر، وقيمتها ثلاثة مليارات دولار كما تريد أن يكون أجل استحقاقها 18 شهراً.

وكان رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني تعهد بتقديم هذه الأموال أثناء زيارة نظيره المصري هشام قنديل، للدوحة في العاشر من أبريل/نيسان. وقدمت قطر لمصر خمسة مليارات دولار بالفعل منذ تولي الرئيس المصري محمد مرسي منصبه في يوليو/تموز الماضي.

وقال المسؤول المصري المشارك في المفاوضات طالباً عدم ذكر اسمه إنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد بشأن السندات.