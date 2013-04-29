نقي: الاتحاد فتح قنوات للفرص الاستثمارية في الخليج

أكد الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم حسن نقي أن الاتحاد سعى خلال العقد الماضي لفتح قنوات التواصل بين دول مجلس التعاون وبقية دول العالم الخارجي، بهدف التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في دول المجلس.

وتحدث عبدالرحيم حسن نقي خلال ورشة عمل قدمها خلال مشاركته في مؤتمر غرف التجارة العالمي، الذي استضافته غرفة وتجارة وصناعة قطر خلال الأسبوع الماضي، بحضور أكثر من 1700 مشارك من مختلف دول العالم، عن دور الاتحاد في سبيل تسهيل التجارة بين دول مجلس التعاون والعالم الخارجي، مؤكدا على أن الاتحاد سيواصل دوره في فتح هذه القنوات من أجل تحقيق الأهداف المتبادلة بين دول مجلس التعاون والعديد من دول العالم .

وتناول الأمين العام خلال ورشة العمل الفرص المتاحة للاستثمارات الخارجية في دول مجلس التعاون، وكيفية اقتناء هذه الفرص، لافتاً النظر إلى التسهيلات التي تقدمها دول الخليج أمام الاستثمارات الخارجية.

وتحدث نقي خلال ورشة عمل حول الشبكات السريعة عن الإنجازات التي حققها اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي طوال السنوات الماضية. وتناول نقي أهم البرامج الاستثمارية الموجودة في دول الخليج وكيفية العمل التجاري بالمنطقة ودور الحكومات في التسهيلات الكبيرة التي تقدمها في هذا المجال للشركات الصغيرة والمتوسطة والفرص الاستثمارية المتاحة أمام المرأة.

وتطرق نقي إلى المبادرات التي قدمها الاتحاد لتقوية العلاقات الخليجية وتسهيل العمل التجاري بين دول مجلس التعاون والدول العالمية الأخرى من خلال قنوات الغرف التجارية، وعبر اللجان أو من خلال دعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وصاحبات الأعمال والشباب المتطلع للعمل التجاري، مؤكدا أن الاتحاد يعد جزءاً من الكيان الاقتصادي لاسيما أنه يعتبر الممثل الشرعي للقطاع الخاص لدول مجلس التعاون.

ويعد مؤتمر غرف التجارة العالمي الذي ينظم كل عامين من قبل اتحاد الغرف العالمي التابع لغرفة التجارة الدولية، المنتدى الدولي الوحيد لقادة غرف التجارة والذي يتيح لهم تبادل الخبرات وأفضل الممارسات ومشاركة الأفكار وتطوير شبكات العلاقات لمواجهة المشاكل الحالية التي تواجه قطاع الأعمال وتؤثر على مجتمعاتهم. ويضم مؤتمر غرف التجارة العالمي أكثر من 12000 غرفة تجارة يمثلون رؤساء ومديرين تنفيذيين وأفرادا من مجتمع الأعمال والقادة العالميين الأكثر نفوذاً، حيث يمثل المؤتمر فرصة فريدة من نوعها للتفاعل بين ممثلين من أكثر من 100 دولة.