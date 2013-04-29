وزير تركي: مصر تحتاج إصلاحات اقتصادية لجذب الاستثمارات

قال وزير المالية التركي، محمد شيمشك، الذي يزور القاهرة حالياً، "إن مصر بلد محوري في الشرق الأوسط وتمتلك كل المؤهلات والإمكانيات التي تجعلها بلداً عظيماً وواعدا اقتصادياً".

وأضاف الوزير التركي خلال لقاء مع نظيره المصري الدكتور المرسي حجازي: "إن مهمة جذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصرية يتطلب إجراءات إصلاحية يجب أن تتخذها الحكومة خاصة في مجالي مناخ الاستثمار بتبسيط النظم الضريبية ووضع حوافز للمستثمرين وتطوير البنية التحتية".

ومن جانبه أكد وزير المالية المصري، الدكتور المرسي حجازي، أهمية التعاون المصري التركي، واصفاً مصر وتركيا بالدولتين الرئيستين في الشرق الأوسط.

وقال "إن هناك فرصاً كبيرة لتعزيز التعاون بين البلدين في جميع المجالات نظراً لتشابه ظروف مصر وتركيا خاصة مع التحول الديمقراطي الذي تشهده مصر حالياً".

وأضاف: "إن تجربة تركيا في تحديث اقتصادها ونظم عملها الإدارية يمكن أن تستفيد منها مصر".

وعرض مساعد وزير المالية هاني قدري، للصعوبات الاقتصادية التي تواجهها مصر وجهود الحكومة للتغلب عليها، خاصة مبادرة الانطلاق الاقتصادي التي أطلقها الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء التي تركز علي جانبي إصلاح اقتصادي وتعزيز الحماية الاجتماعية في ذات الوقت.