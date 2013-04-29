"سامسونج" تطلق "غالاكسي S4" رسمياً في السعودية اليوم

تشهد العاصمة السعودية الرياض اليوم الإطلاق الرسمي لهاتف شركة سامسونج الذكي الجديد "غالاكسي S4"، والكشف عن مزيد من التفاصيل الخاصة بالمعايير المحلية في حفل تدشين رسمي، فيما بدأت الشركة في توزيع هاتفها على المتاجر المحلية في الرياض.

ويتميز الجهاز الجديد الذي يعتبر أحدث منتجات عملاق التكنولوجيا الكورية "سامسونج"، بشاشة عالية الدقة والوضوح بحجم 5 بوصات، وكاميرا 13 ميغابيكسل، ومعالج ثماني النواة بسرعة 2 غيغاهيرتز، مع الكثير من المميزات التكنولوجية المتطورة مثل تنقيح الصور وإجراء الرتوش اللازمة عليها وتعديلها، وحذف الأجسام الدخيلة فيها فور التقاطها، وإضافة المقاطع الصوتية إليها، وإمكانية التصوير بكاميرتين معا.

كما يتمتع الهاتف الذكي الجديد، بمميزات عملية رائعة أخرى كالترجمة الفورية خلال السفر، وإمكانية قياس ضغط الدم ونسبة السكر في الجسم، مع العديد من التطبيقات الجديدة والفريدة من نوعها تم توفيرها لمتعة المستخدمين وراحتهم، وإثراء حياتهم أكثر من خلال إلغاء المسافات تماما بينهم وبين أحبابهم، والمشاركة معا في الاستمتاع بمميزات عالم التكنولوجيا التي تزداد تطورا ومتعة يوما بعد يوم.

وسيتوفر غالاكسي إس 4 بسعة بطارية (2600MAH) ليعمل بفترات أطول، كما أن المعالج Exynos 5 Octa ثماني النوى يعمل بسرعة 1.6 غيغاهيرتز.

ويعمل الهاتف الجديد على أحدث نسخة من نظام الأندرويد جيلي بين (Android OS Jelly bean v.4.2.2)، إضافة إلى توافقه كذلك مع Bluetooth 4.0، والأشعة تحت الحمراء ونسخة جديدة من واجهة المستخدم Touchwiz UX المحسنة التي تعزز إمكانية استعراض ميزات الهاتف بسهولة.

ويملك غالاكسي إس 4 شاشة بقياس 5 بوصات من طراز Full HD Super AMOLED تمكِّن الهاتف من عرض الصور بمعيار Full HD 1080p) 1920*1080، وبكثافة وضوح تبلغ 441 بكسل في البوصة الواحدة لرؤية فائقة النقاء، وهو أول هاتف في العالم مزود بزجاج Gorilla® Glass 3* شديد الصلابة لحمايته من الصدمات والخدوش.

وزود الهاتف الجديد بخاصية الكاميرا المزدوجة التي تسمح بالتقاط الصور متزامنة بتسجيل الفيديوهات، حيث يمكن استخدام الكاميرتين معاً للتصوير في الوقت نفسه، الخلفية التي تبلغ دقتها 13 ميغابيكسل والأمامية بدقة 2 ميغابيكسل، مع إمكانية التقاط 100 صورة في أربع ثوان فقط ووضعها في إطار واحد من خلال التصوير المتتابع، التي تتيحها ميزة Drama Shot، ثم القيام بحفظ اللحظات الخاصة التي يتم تصويرها مسجلة كما حدثت مع الصوت، وذلك من خلال خاصية Sound & Shot.