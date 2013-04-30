البنك الدولي يحرز تقدماً في دراسات مشروعات الربط الكهربائي العربي

قال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، الدكتور محمد التويجري، إن الربط الكهربائي العربي الشامل هو أهم محاور أعمال المجلس الوزاري العربي للكهرباء، الذي يعقد دورته العاشرة بمقر الجامعة اليوم، برئاسة دولة فلسطين، وذلك لمناقشة مشروع جدول أعمال الدورة العاشرة المكون من خمسة عشر بنداً.

وأوضح التويجري أن البنك الدولي قد قام بإعداد الجزء الثالث الخاص بالأطر القانونية والمؤسسية والتشريعية لاستكمال مشروعات الربط الكهربائي العربي، وانتهى من إعداد مسودة التقرير النهائي، ومن المتوقع أن تقدم الدراسة التي يقوم بها الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والبنك الدولي حلولاً لاستكمال مشروعات الربط الكهربائي العربي القائمة وتقويتها، وأن هذه الحلول تتطلب تنفيذاً على أرض الواقع من خلال مشروعات جديدة تستلزم أيضاً وجود تمويل كاف.

وسوف يقدم الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي عرضاً مرئياً حول مستجدات دراسة نظم مجموعات الربط الكهربائية في الدول العربية، وجدوى تجارة الكهرباء والغاز بين الدول العربية، وإمكانيات التبادل مع الأسواق الأخرى، وكذلك توصيات الاستشاري المكلف بالدراسة التي يتوقع الانتهاء منها في أغسطس 2013.

وأشار إلى أن التعاون مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية يتطور بشكل ملحوظ من خلال المؤتمرات والندوات والدورات العلمية خاصةً التعاون العربي الصيني، حيث يعرض على المجلس نتائج الدورة الثالثة لمؤتمر التعاون العربي الصيني في مجال الطاقة التي عقد بالصين في سبتمبر الماضي، كما يعرض أيضاً ضمن بنود جدول الأعمال التحضير للقمة العربية الإفريقية الثالثة المزمع عقدها في دولة الكويت 2013.

وأعرب الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية عن بالغ سعادته بحصول الإستراتيجية العربية لتطوير الاستخدامات الطاقة المتجددة 2010-2030، على دعم القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية (الرياض 2013)، مع صدور القرار الخاص باعتمادها كإطار للعمل العربي المشترك، وتعد هذه الإستراتيجية أول عمل عربي مشترك يتم توجيهه للطاقة المتجددة، للاسترشاد بها.

وأكد أن يوم العربي لكفاءة الطاقة المزمع الاحتفال به هذا العام، هو يوم ذو أهمية خاصة في ترشيد وتحسين كفاءة الطاقة ورفع وعي الجماهير العربية من خلال نشر التوعية اللازمة من خلال مواد إعلامية مناسبة، وأن إجراءات تحسين كفاءة الطاقة تحقق وفراً ملحوظاً في الطاقة، وبالتالي تقلل من الاستثمارات المطلوبة لتأمين الطاقة اللازمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وسوف يكون الاحتفال هذا العام تحت شعار: "ترشيد استهلاك الطاقة.. استثمار للحاضر والمستقبل"، وسوف يتم الاستفادة من الحضور القوي لمعالي الوزراء في المجلس لإجراء حوارات معهم تهدف لتقديم رسالة مسجلة من أصحاب القرار للتوعية بأهمية هذا اليوم الذي يتم الاحتفال به للمرة الأولى هذا العام.