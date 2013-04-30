خليجي "لطش" مصوغات ذهبية بـ400 ألف درهم واختفى

تمكن "خليجي" من إقناع "سيدة" باستئجار ذهبها الذي تقدر قيمته بـ400 ألف درهم، ثم سرعان ما ولّى الأدبار، بيد أن أجهزة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الشارقة تمكنت من القبض عليه، وفقاً لصحيفة البيان الإماراتية.

المواطن الخليجي، كان مقيماً بأحد الفنادق في إمارة مجاورة، فقام بالاحتيال على إحدى السيدات والاستيلاء على مصوغات ذهبية، تقدر قيمتها بحوالي 400 ألف درهم، فقد قام بإيهامها برغبته في استئجار تلك المصوغات الذهبية مقابل مبلغ مالي معين.

وكانت السيدة اعتادت أن تعير ذهبها للراغبين بإحياء حفلات الزواج مقابل مبلغ مالي محدد، وما إن حصل المذكور على المصوغات الذهبية، حتى استولى عليها وقام بإغلاق جميع هواتفه المتحركة، وهرب إلى جهة مجهولة.

وكشف المقدم عبد الرزاق أسد رئيس قسم التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الشارقة أن إحدى السيدات قامت بفتح بلاغ لدى مركز شرطة الغرب الشامل تفيد خلاله عن قيام أحد الاشخاص، ترافقه امرأة، بالاستيلاء على مصوغاتها وإيهامها بأنهما يودان استئجار تلك المصوغات الذهبية لمناسبة زواجهما، وعندما حان الموعد المتفق عليه لإعادة المصوغات بدأ المذكوران في المماطلة ثم أغلقا جميع هواتفهما المتحركة حيث تعذر الاتصال بهما من جانب الشاكية والوصول إلى موقع سكنهما.

وعلى ضوء البلاغ تم تشكيل فريق أمني من قبل أجهزة التحريات والمباحث الجنائية للبحث عن المشتبه بهما، وتحديد مكان تواجدهما، وبعد البحث والتحري وجمع المعلومات تمكن الفريق من إلقاء القبض على المشتبه بهما.