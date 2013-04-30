مستخدمو المحمول يهربون من زحام القاهرة بـ "وصلني شكراً"

قال أصحاب محال اتصالات بمصر إن الزحام الشديد في شوارع القاهرة والجيزة، دفع عدد كبير من مستخدمي الهواتف المحمولة إلى الاستفادة من الخدمات التي تقدمها شركات المحمول الثلاث العاملة في مصر، والتي يتم الاستعلام من خلالها عن الحالة المرورية للشوارع قبل الدخول، وإمكانية معرفة الشوارع التي لا تشهد أي زحام.

وقال عبد الله حامد، صاحب محل اتصالات بمنطقة وسط البلد، إن شركات المحمول أطلقت هذه الخدمات منذ فترة، ولم يكن عليها أي إقبال في البداية، ولكن بمرور الوقت وبسبب الزحام الشديد الذي تعاني منه شوارع العاصمة وخاصة الطرق المؤدية لها، فقد بدأ كثيرون يعتمدون على هذه الخدمات في الفترات الأخيرة.

وكانت شركات المحمول الثلاث العاملة في مصر قد أطلقت تطبيقات وخدمات تتعلق بمعرفة الحالة المرورية للزحام في شوارع ومناطق القاهرة والجيزة، ويتراوح سعر الخدمة في كل طلب 30 قرشاً، وفي حالة الاشتراك الشهري فإنه لا يتجاوز 5 جنيهات في بعض شركات الاتصالات.

وكانت شركة "بلاك بيرى"، قد أعلنت أنها تتيح تطبيق "بيقولك!" على موقعها الإلكتروني، حيث يسمح هذا التطبيق للمستخدمين بمشاركة المعلومات والصور المتعلقة بحركة المرور في مصر ليبقى المستخدمون على اطلاع بأحدث التغيرات المرورية.

وطبقا لشركة بلاكبيرى فإن تطبيق " بيقولك !" يتيح لأكثر من 475 ألف شخص وهم عدد المشتركين به بمصر إمكانية، إعداد الحسابات الشخصية عليه ومشاركة الصور و تلقي تحديث لحظي للحالة المرورية، كما يمكن للمستخدمين أن يخطروا بعضهم عن الاتجاهات المغلقة وتوجيه النصائح أثناء إجراء المحادثات من داخل الحدث حيث يحد تلقائيا لانتقاء أفضل الطرق المناسبة للمستخدم قبل وبعد رحلته.

ويمكن لمستخدمي التطبيق الجديد تحديد الطرق الرئيسية على حسب الكثافة المرورية لكل منطقة وتظهر على شكل ألوان، بحيث يمثل اللون الأخضر حركة سير طبيعية واللون الأصفر كثافة في الشارع والأحمر اختناق مروري. بالإضافة إلى ثلاث خدمات تتيح للمستخدم طرح الأسئلة وتسجيل الحوادث وتحديد الطرق المغلقة.

وقال سامح محمود، من شركة اتصالات، إن شركة اتصالات توفر هذه الخدمة من خلال 3 طرق، حيث توجد خدمة معرفة الطرق المزدحمة وخدمة "ألو" للاستعلام عن طريق معين، وخدمة "طريقي" والذي يتم من خلاله تحديد 5 طرق للمستخدم ترسل له الشركة رسائل كل فترة لإبلاغه بحالتها المرورية، وهذه الخدمات بسعر موحد وهو 30 قرشا لكل طلب، فيما لا تتجاوز قيمة الاشتراك الشهري نحو 5 جنيهات دون تحديد عدد معين عن طلبات الاستعلام أو الرسائل التي يستقبلها العميل.

أيضاً أطلقت شركة فودافون مصر خدمة "وصلني شكراً" لتكون بمثابة دليل يومي للمشتركين من سكان القاهرة الكبرى للاطلاع على الحالة المرورية والتعرف على المناطق والطرق التي تشهد كثافات مرورية عالية ومساعدة مشترك الخدمة في اختيار الطرق والشوارع التي تتمتع بمرونة ومسارات مرورية بدون زحام وهو ما يضمن للعميل الوصول إلي عمله وقضاء مصالحه وإنهاء أعماله بدون مشكلات أو تأخير جراء التوقف فترات طويلة على الطرق وفي الشوارع المزدحمة.