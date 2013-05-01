الإمارات تدعم مبادرة إنشاء مظلة دولية للاستثمارات الزراعية

دعا سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي، خلال افتتاح ملتقى الاستثمار بدبي، أمس إلى ضرورة دعم مبادرة إنشاء مظلة دولية لتنظيم عمليات الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع الزراعي، وتذليل العقبات التي تواجه هذه الاستثمارات الهادفة إلى توفر غذاء كاف للعالم ومحاربة الفقر.

واقترح المنصوري، أن تكون هذه الجهة تحت مظلة هيئة دولية مثل الأمم المتحدة، وذلك بهدف توحيد الجهود العالمية لمواجهة مخاطر أزمات الغذاء في المستقبل، وفقا لصحيفة "الاتحاد" الإماراتية.

وأشار إلى أن العديد من هذه الاستثمارات تواجه مشاكل كثيرة في البلدان المستثمر بها، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في السياسات المتعلقة بهذا القطاع.

وقال إن الإمارات ودول التعاون الخليجي بشكل عام تستورد 80% من احتياجاتها الغذائية من العالم وبالتالي فهي تواجه تحديات في توفير هذه النسبة، ما دفعها إلي زيادة استثماراتها الزراعية في آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية.

وأكد خلال الجلسة الأولى للملتقى والتي تناولت المشهد المستقبلي للاقتصاد العالمي وآثاره على الاستثمار الأجنبي المباشر والتوقعات الاقتصادية للأسواق الحدودية والناشئة، أهمية تفهم الدول والحكومات لمكاسب التدفقات الاستثمارية إليها في إطار ما يعرف بنظرية “الربح المشترك للطرفين”.

ودعا إلى ضرورة قيام الحكومات ببذل جهود اكبر لمعالجة المسائل التي تضعف من جاذبيتها الاستثمارية أو تخلق نوعا من التردد لدى المستثمرين الجادين في توجيه استثماراتهم إلى هذه البلدان.

وأكد المنصوري الدور المهم الذي يلعبه قطاع الطيران في تعزيز التدفقات الرأسمالية بين الدول، منوها بالارتباط بين استراتيجية قطاع الطيران في الإمارات وجذب الاستثمارات، وهو ما يعكسه النمو الملحوظ للاستثمارات الإماراتية في كافة الدول التي تسير إليها الناقلات الوطني خطوط طيران مباشرة.

وأوضح أن هذه الاستراتيجية تتضمن القيام بدراسة الوجهات الجديدة وفهم توجهاتها ومقوماتها الاقتصادية والقطاعات التي ينظر للاستثمار فيها، لافتا إلي أنه عند افتتاح أي خط جديد تواكبه زيارات وفود ومجموعات رسمية من أجل الوصول لفهم اكبر لطبيعة هذه الوجهات.

وشدد على ضرورة إدراك الدول لأهمية الروابط الجوية في تعزيز الفهم المشترك واستقطاب السياحة وتعزيز الاستثمارات.

ونوه بأن الملتقى يركز بشكل خاص هذا العام على الاستثمار في مناطق محددة مثل أفريقياً والاقتصادات شبه الناشئة وعلى القارة الآسيوية التي تعتبر قطباً عالمياً للنمو الاقتصادي، مع تسليط الضوء على الاستثمار في الإمارات بحضور أفضل الشركات الإماراتية من شركات القطاع العام والخاص.