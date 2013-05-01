المصريون استوردوا سيارات بملياري جنيه في شهرين

شهدت المنافذ الجمركية المصرية خلال شهري يناير من العام الحالي 2013، دخول نحو 19.1 ألف سيارة، تبلغ قيمتها 1.954 مليار جنيه، تم سداد رسوم جمركية عنها بلغت 482 مليون جنيه، ورسوم مبيعات بحوالي 284.8 مليون جنيه، وذلك لجميع ماركات السيارات المستوردة.

وطبقا لتقرير صادر عن مصلحة الجمارك التابعة لوزارة المالية، نشرته صحيفة اليوم السابع، فقد احتلت ماركة "كيا" المرتبة الأولى من حيث أعداد السيارات المستوردة، حيث دخل عبر المنافذ الجمركية المصرية حوالي 3 آلاف و460 سيارة خلال شهري يناير وفبراير للعام الحالي بقيمة 221.5 مليون جنيه.

وتلتها شركة "المنصور وجنرال موتورز" وكلاء شيفرولية بمصر حيث استوردت حوالي ألفين و236 سيارة، بقيمة 128.7 مليون جنيه.

ثم استوردت شركة "المصرية العالمية للتجارة والتوكيلات" وكلاء رينو الفرنسية بمصر، حوالي ألف و552 سيارة، بقيمة 101 مليون جنيه.

ثم شركة "جى بى اوتو" وكلاء هيونداى الكورية بمصر استوردت خلال شهري يناير وفبراير من العام الحالي 2013، حوالي ألف و353 سيارة لتحصد المركز الثالث.

واستوردت شركة "الفطيم" وكيل تويوتا اليابانية بمصر خلال شهري يناير وفبراير من العام الحالي 2013، حوالي ألف و280 سيارة، بقيمة 109 ملايين جنيه.