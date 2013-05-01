الممثل الهندي انيل كابور يشتري شقة في برج خليفة بـ25 مليون درهم

تمثل استثمارات "الجالية الهندية" في دبي ثقلاً اقتصادياً كبيراً، خصوصاً إذا ما عرفنا استحواذ الكثير من رجال الأعمال على قطاعات كثيرة ومنها قطاع العقار بشكل خاص.

وتعتبر دبي وجهة "جاذبة" للأثرياء الهنود، وغالبيتهم فضّلوا الاستقرار في هذه الإمارة دون سواها من المدن، وحتى العواصم الأجنبية.

نجوم "بوليوود" ضمن أثرياء الهند الذين يعشقون "العيش" في دبي، فهي أقرب لهم من أي عاصمة أخرى، وآخر هؤلاء النجوم الممثل الأكثر شهرة أنيل كابور الذي اشترى شقة فاخرة في برج خليفة بـ25 مليون درهم، في الطوابق العليا، بحسب تأكيدات عقاريين لـ"العربية.نت".

يذكر أن أنيل كابور هو نجم فيلم "سلام دوغ" بالإضافة إلى مشاركته في الجزء الثالث من فيلم "مهمة مستحيلة" للنجم توم كروز والذي صور أغلب مشاهده في برج خليفة.

وفي شأن متصل، يقول هشام الفار المدير العام في "كولدويل بانكر العقاري" إن المستثمرين الهنود يظلون "الرقم واحد" في دبي من حيث الاستثمار في العقار وشراء المساكن. مضيفا في تصريح خاص لـ"العربية.نت" أن عقارا مثل برج خليفة يمثل عنصر جذب ليس لنجوم بوليوود فقط إنما لجميع الأثرياء في العالم.

ونفى أن يكون الطابق الأخير لممثل هندي كما يروّج له، مؤكداً أن الطوابق المخصصة للسكن تنتهي في الدور الثامن عشر بعد المئة، أما الأدوار العليا فهي مخصصة للمكاتب والشركات.

وأشار الفار إلى أن سعر القدم في برج خليفة يبدأ من 3.5 آلاف درهم إلى 5 آلاف درهم، بحسب إطلالة الشقة ذاتها والمميزات، فبعض الشقق "متعوب" عليها من الداخل، بينما الأخرى بلا ميزات، لكنه في الوقت نفسه بيّن أن شقق أرماني القدم فيها مختلف، فهو يبدأ من 10 آلاف درهم.

وكان قبل أنيل كابور الكثيرين ممن حطوا رحالهم في دبي.. وعشقوها كمدينة تزخر بالحياة، منهم من استوطن أعالي الإمارة في برج خليفة، ومنهم من فضّل قرب الأرض فامتلك فيلا في جزيرة النخيل.

ومن الأمثلة تلك، فتى بوليوود سلمان خان الذي ظل طوال مسيرته يثير جدلا كبيرا، هو الآخر استثمر ملايين الدولارات في هذه المدينة، منها مشروع "تطوير عقاري" كبير، بالإضافة إلى فيلا في تلال الإمارات، حتى إنه قال سابقا "باتت دبي بمثابة مدينتي المفضلة، ربما المدينة الوحيدة التي أحب زيارتها بين الحين والآخر".

وأما النجمان الهنديان أبهيشيك وزوجته إيشواريا راي باتشان فقد اشتريا عددا من الفيلات على طراز منتج متكامل لاستثمارها في جميرا.

بدورها، نجمة بوليوود الشابة " شيلبا شيتي"، تمتلك شقة في برج خليفة، ولا تخفي فرحها بامتلاكها لتلك الشقة الموجودة في الطابق التاسع عشر.

الممثل جيران شيلبا هو الآخر يمتلك شقة في برج خليفة أهداها لزوجته، بالإضافة إلى امتلاكه العديد من الفلل في أرابيان رانشيز.

والعدد هنا يطول، فغالبية نجوم السينما الهندية لديهم شغف في دبي، مثل الممثل والمخرج كمال رشيد.

ولا تتوقف استثمار نجوم السينما على شراء مساكن، إنما أيضا استثمارات أخرى، فالمطربة آشا بهوسل افتتحت ثلاثة مطاعم في دبي.

بيد أن رجل أعمال هندي كان قد سرق الأضواء من نجوم بوليوود عندما اشترى "طابقين" من برج خليفة بـ25 مليون دولار، بحسب ما أكدته صحيفة "ذا إكونومك تايمز" الهندية سابقا.

وذكرت حينها أن رجل الأعمال هو المقاول الملياردير "بي آر شتي" الذي أكد أنه يملك مساحة هائلة في طابقين من أعلى برج في العالم.

وقال "شتي" إنه لا يعلم عدد الشقق التي يملكها في الطابقين، لكنه قال للصحيفة التي مقرها نيو دلهي إن تكلفة شراء كل طابق منهما بلغت 570 مليون روبية (12.47 مليون دولار).

شاروخ خان صاحب الشعبية الكبيرة ليس فقط في بوليوود إنما في العالم، هو الآخر يهتم كثيراً بشراء العقارات في دبي بشكل خاص وكوجهة ثانية العاصمة البريطانية لندن.

وبحسب المصادر، فإن شاروخ خان اشترى شقة في برج خليفة، بالإضافة إلى امتلاكه فيلا في نخلة جميرا، كما يمتلك منتجا مكون من عدة فلل في إمارة رأس الخيمة. كارينا كابور هي الأخرى تمتلك عدداً من الاستثمارات العقارية في دبي.

