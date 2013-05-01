"ميدان" تجري محادثات لتدبير تمويل جزئي لمشروعها

قال رئيس مجموعة "ميدان"، سعيد الطاير، في مقابلة مع قناة "العربية" إن المجموعة بصدد التواصل مع بعض البنوك للحصول على التمويل للمشروع المشترك بين مجموعة الميدان و"شوبا" الهندية District One.

وأشار الطاير إلى أن المشروع لن يعتمد بنسبة عالية على التمويل الخارجي.

ويعتبر District One مشروعاً عقارياً ضخماً، وهو مجمع يمتد على أربعة ملايين متر مربع في مدينة محمد بن راشد التي تم الإعلان عنها هذا العام.

ويضم مجمع District One حوالي 1800 فيللا، إضافة إلى وحدات تجزئة ووحدات ترفيهية.

وسيتم إنشاء المجمع على أربع مراحل، على أن يتم التسليم النهائي في غضون 5 إلى 7 سنوات.

وستضم مدينة محمد بن راشد أكبر مول في العالم، بالإضافة إلى 100 فندق وحديقة ترفيهية مجهزة لاستقبال 35 مليون زائر، إلى جانب أكبر مركز ترفيهي عائلي في المنطقة.