5.2 مليار دولار مشاريع "معطّلة" في الكويت بـ2012

في الوقت الذي شهدت الكويت مشاريع معطلة بلغت 1.5 مليار دينار كويتي (5.2 مليار دولار) في العام الماضي، فقد أكد رئيس لجنة المناقصات المركزية أحمد الكليب أن اللجنة اعتمدت خلال الأسبوعين الماضيين مناقصة في القطاع النفطي تبلغ 3 مليارات دينار(10.4 مليار دولار)، وأن عدد المناقصات التي أرسيت في عام 2012 وصل إلى 1185 مناقصة بقيمة 2.9 مليار دينار، بحسب ما ذكرته صحيفة "القبس" الكويتية.

ولفت إلى أن اللجنة حققت وفراً مالياً لميزانية الدولة، حيث بلغ الوفر في 2011 ما يقارب 790 مليون دينار، و840 مليوناً العام الماضي.

وقال رئيس لجنة المناقصات المركزية أحمد الكليب إن الخلافات السياسية خلال الفترة الماضية أدت إلى تعطيل طرح العديد من المشاريع، نتيجة التأخر في اعتماد ميزانية الدولة، مبيناً أن قيمة المشاريع التي تعطلت في عام 2012 بلغت 1.5 مليار دينار.

وأشار الكليب خلال مؤتمر صحافي أمس في مقر لجنة المناقصات المركزية إلى أن اللجنة اعتمدت خلال الأسبوعين الماضيين مناقصة في القطاع النفطي، تبلغ قيمتها 3 مليارات دينار، كما يتم الإعداد لمشروع المصفاة الرابعة، موضحاً أن قيمة المناقصة التي تم اعتمادها تعادل مبالغ مناقصات عام كامل، إذ بلغ عدد المناقصات التي تمت ترسيتها خلال عام 2011 من قبل لجنة المناقصات 1069 مناقصة بقيمة 4.27 مليار دينار، فيما وصل عدد المناقصات التي أرسيت في عام 2012 إلى 1185 مناقصة بقيمة 2.9 مليار دينار.

ولفت إلى أن لجنة المناقصات استطاعت تحقيق وفر مالي لميزانية الدولة من إجمالي مبالغ ترسية المناقصات مقارنة بإجمالي القيم التقديرية لتلك المناقصات من الجهات الطارحة لها خلال عامي 2011 و2012، حيث بلغ الوفر المالي في عام 2011 ما يقارب 790 مليون دينار، فيما بلغ الوفر في 2012 مبلغ 840 مليون دينار.