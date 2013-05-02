إعمار: مستعدون لبناء برج خليفة2.. كأطول مبنى في العالم

تسعى دبي دائما للبقاء منفردة في "كسر" الأرقام القياسية، فبعد بناء أطول برج في العالم "برج خليفة" لا تتوانى هذه المدينة من بناء برج أطول إذا ما فكرت مدينة أخرى في بناء مبنى أطول وأضخم، بحسب صحيفة البيان الإماراتية.

وفي هذا الصدد، أكد محمد العبار رئيس مجلس إدارة شركة "إعمار العقارية"، أن إعمار مستعدة لبناء "برج خليفة 2" ليكون أطول برج في العالم في حال تم كسر الرقم القياسي للبرج الحالي، وقال العبار في الجلسة الثانية للمنتدى العالمي الإفريقي للأعمال 2013 بعنوان "كسر الحواجز وربط الأعمال": نعم سنبني برج خليفة 2 كأطول برج في العالم ودبي كمدينة هي أطول وأحدث مدينة في العالم.

وأضاف العبار أن إعمار خسرت 1.2 مليار دولار في السوق الأميركية، معتبرا الاستثمار في تلك السوق من أكبر الأخطاء الاستثمارية للشركة، وأن الفساد ظاهرة بشرية يجب ألا تلصق فقط بإفريقيا، وأن إعمار تدرس الاستثمار في الأسواق النيجيرية والانغولية والغانية والاوغندية نظرا لكبر حجم أسواقها، لافتا إلى أن إعمار لديها مشاريع جديدة كل أسبوع.

وهناك طلب قوي على مشاريعها، متوقعا استمرار ارتفاع الطلب في المرحلة المقبلة على العقارات في دبي وتسجيل نمو قوي للأنشطة العقارية والإيرادات المتكررة للشركة، مؤكدا أن إعمار اعتمدت أحدث البرامج لمراقبة حركة المضاربة في السوق المحلي للحد من هذه الظاهرة، وأنها تنتهج سياسة محافظة في مشاريعها وتقدم أسعارا مدروسة لعقاراتها.

وأشار العبار إلى أن شركة إعمار المدرجة في أسواق المال تنظر إلى الوقت كعنصر رئيسي، إذ لديها برنامج إفصاح كل ربع من العام وفي نهاية كل سنة مالية. وهو ما يجعلها تفكر بطريقة مختلفة عند البحث عن فرص جديدة في الأسواق الخارجية، وأهمها حجم السوق الذي قد تستهدفه، إذ يجب أن يكون سوقا كبيرا.

وقال "نحن ندرس كلاً من السوق النيجيري والانغولي والغاني والاوغندي لكبر حجمها، ولا نزال نراقب أسواقاً عديدة من ضمن حوالي 50 دولة إفريقية".

ولفت العبار إلى أن طيران الإمارات افتتحت خطوطاً هناك بهدف تشجيع حركات الاستثمار في كلا الاتجاهين.

وأكد محمد العبار أن نتائج السنة المالية 2012 لإعمار وغيرها من الشركات الكبيرة كانت مبشرة بعد أن عانى العالم من 4 سنوات صعبة من عمر أزمة الاقتصاد العالمي، وأشار إلى أن إعمار لديها مشاريع جديدة كل أسبوع تقريبا، تتوزع ما بين شريحة المشاريع الموجهة للطبقات المتوسطة والفاخرة.

وأوضح العبار أن التقنيات الحديثة تسمح لمدينة دبي ببناء برج خليفة 2 كأطول برج في العالم، وأن دبي كمدينة هي أطول وأحدث مدينة في المنطقة والعالم.

وقال: لطالما سألت الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن سبب تحديده نسبة 10% من رؤيته لمدينة دبي العمرانية، فكانت إجابته أن عمر مدينة دبي لم يتجاوز 30 سنة بينما مدن مثل باريس ولندن عمرها مئات السنين، لذا فإن ما تحقق من دبي هو مجرد البداية.

وأضاف العبار أن دبي هي أطول مدينة وحاضنة إقليمية فريدة في المنطقة إلى الآن ترفد 300 مليون نسمة، مقارنة بأوروبا التي لديها عدد كبير من الحاضنات والمراكز الاقتصادية والحيوية كلندن وباريس وروما وجنيف وفرانكفورت وبرشلونة وغيرها.

