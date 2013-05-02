4500 مشارك من 54 دولة في "الملتقى الإفريقي للأعمال" بدبي

اختتمت "غرفة تجارة وصناعة دبي" بنجاح فعاليات "المنتدى العالمي الإفريقي للأعمال" اليوم الخميس في مدينة جميرا بدبي وسط مشاركة فاقت التوقعات ووصلت إلى 4460 مشاركاً من صناع القرار وقادة الأعمال وأكثر من 40 وزيراً إفريقياً بحثوا على مدى يومين من أنشطة المنتدى فرص التعاون والاستثمار المشترك.

ووفقاً لبيان صحافي حصلت "العربية.نت" على نسخة منه، شهدت فعاليات اليوم الثاني للمنتدى جلسات نقاشٍ حول الخدمات المالية والزراعة والخدمات اللوجستية والتجارة بمشاركة مجموعة مرموقة من المتحدثين ورجال الأعمال الإماراتيين والأفارقة عرضوا أمام الحضور رؤياهم لكيفية تعزيز التعاون المشترك في القطاعات الواعدة.

وأشار خميس جمعة بوعميم، رئيس "الأحواض الجافة العالمية والملاحة العالمية" خلال جلسة النقاش حول نموذج دبي كمركزٍ للتجارة مع إفريقيا خلال اليوم الأول للمنتدى، إلى أن أحواض دبي الجافة ترتبط بشراكة مع "مجموعة باتارم البحرية" الإندونيسية، معرباً عن رغبته بتأسيس شراكات جديدة في إفريقيا لما تمتلكه القارة من فرص واعدة خصوصا مع اعتماد الحكومات ميزانيات جديدة للبنى التحتية والثروات النفطية الهائلة في القارة.

وأوضح بوعميم، أن خبرات دبي في مجال الخدمات اللوجستية متقدمة جدا وتشمل إدارة الموانئ التدريب ونقل المعرفة، مشدداً على أهمية النقل البحري لنمو التجارة الدولية وضرورة توحيد جهود القطاعين العام والخاص في هذا المجال.

وفي ذات الجلسة أبرز جون لوك غريليه، نائب رئيس أول طيران الإمارات للعمليات التجارية لمنطقة إفريقيا أهمية قطاع الطيران في اقتصاد دبي، حيث يمثل 20% من الناتج المحلي الإجمالي مع توقع بارتفاع هذه النسبة إلى 30% مع حلول العام 2020، معتبراً أن القطاع يوفر 120 ألف وظيفية، بينما توظف طيران الإمارات 6800 وظيفة.

ولفت غريليه، إلى أن طيران الإمارات تسير 350 رحلة أسبوعية إلى 23 وجهة في إفريقيا 19 منها لنقل الركاب و4 للشحن مبيناً ضرورة استفادة إفريقيا من تجارب دبي بعدم فرض رسوم لتأشيرة الترانزيت على عكس العديد من البلاد الإفريقية وفي وقت تقدم طلبات التأشيرة إلكترونياً.

وفي جلسة النقاش حول القطاع اللوجيستي، كشف أندرس سباره، رئيس مجلس إدارة "هندوجا" الهندية والمصنعة لباصات آشوك ليلند في رأس الخيمة الإماراتية، أن المصنع يصدر إنتاجه إلى 27 سوقا إفريقيا مع توجه للتوسع إفريقيا من خلال مصنعين لهياكل الباصات في نيجيريا وكينيا مما يخلق فرصا وظيفية محليا في إفريقيا.

وفي جلسة حول التمويل والصيرفة الإسلامية، عرض أسعد عزيز أحمد العضو المنتدب للبنك الإفريقي الخليجي تطور التمويل الإسلامي في إفريقيا وكينيا تحديدا، حيث من المتوقع أن يشهد القطاع نموا بين 40-50% خلال السنوات الخمس القادمة مدعوما بمشاركة خليجية قوية، مشيراً إلى أن مجالس إدارة 4 بنوك إماراتية تدرس التوسع خارجيا بما فيها ضمن السوق الإفريقي.

وفي الجلسة النقاشية حول قطاع الزراعة، أكد المتحدثون وجود فرصٍ هائلة في القطاع الزراعي خصوصا مع وجود أكثر من 44 مليون هكتار صالح للزراعة يستغل أقل من الثلث منه حالياً، في حين ذكر تقرير للبنك الدولي ضرورة نمو قطاع الزراعة في الدول الإفريقية جنوب الصحراء الكبرى ليصل إلى حجم تريليون دولار أميركي مما يساعد على خلق ملايين الوظائف.

وأشار المهندس حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي إلى أن المنتدى حقق أهدافه في تعزيز الصلات بين مجتمعي الأعمال في دبي والقارة الإفريقية، حيث سلط الضوء على الفرص الاستثمارية في القارة الإفريقية، واستعرض خبرات دبي في مختلف المجالات الاقتصادية.

وشدد بوعميم، على أهمية السوق الإفريقية بالنسبة لغرفة دبي، معتبراً أن الغرفة تعتزم افتتاح سلسلة من المكاتب التمثيلية في عددٍ من الأسواق الإفريقية ومنها أنغولا وليبيا وجنوب إفريقيا، بغرض تحقيق الفائدة القصوى لمجتمع الأعمال في دبي.