سجن "موظفة" وزوجها حاولا بيع أسرار "جنرال موتورز" للصين

اعتقدت "موظفة" في شركة "جنرال موتورز" أنها بإمكانها أن تفلت من العقاب، بعد تسريبها معلومات هامة عن الشركة لجهات صينية.

لكنها سرعان ما كشف أمرها وزوجها الذي تعاون معها وشجعها، فتم اتهامها بكشف أسرار خاصة للشركة.

ووفقا لصحيفة الحياة، حكم على الموظفة وزوجها، بالسجن إثر إدانتهما بتهمة التآمر لبيع أسرار تجارية تخص الشركة إلى الصين.

وأفادت صحيفة "ديترويت نيوز" الأميركية أن قاضياً فيدرالياً حكم على شانشان دو (54 سنة) بالسجن سنة وشهراً واحداً، فيما أمر بسجن زوجها يوو مين (52 سنة) 3 سنوات، على خلفية سرقتهما أسراراً تجارية من شركة "جنرال موتورز" التي كانت تعمل فيها الزوجة مهندسة، والتآمر لبيعها إلى الصين.

يشار إلى أن العقوبات كانت أقل من الـ10 سنوات التي طلبتها "جنرال موتوروز".

وعلقت الشركة على العقوبة، معتبرة أنها تشكل رسالة واضحة بأن من يحاول سرقة أسرار كهذه سيعاقب.

وقال المدعون إنهم لا يعتقدون أن الزوجين تمكنا من إيصال أية معلومات إلى الصين.