"شغلانة".. أحدث ابتكارات مواجهة البطالة في مصر

تفاقم أزمة البطالة في مصر يدفع الشباب لابتكار أفكار جديدة تسهم في التخفيف من حدة الأزمة.. "شغلانة" كانت آخر هذه الابتكارات والتي تعنى بقطاع التوظيف والتدريب المهني والفني، لدعم التحاق الشباب بسوق العمل وتطوير قدراتهم وإمكانياتهم بما يتناسب مع متطلبات السوق المحلي.



ومن المتوقع أن تسهم "شغلانة" في توجيه العاطلين من الشباب إلى الفرص المتاحة في سوق العمل، حيث تتيح فرصة لتقريب المسافات بين العمال وأصحاب الأعمال، كما أنها تسلط الضوء على الحرف والمهن النادرة والمطلوبة في سوق العمل.



كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد أعلن الأسبوع الماضي ارتفاع معدل البطالة في مصر خلال الثلاثة أعوام السابقة، حيث بلغ معدل البطالة نحو12.7% في عام 2012، مقابل 12% عام 2011، و9% عام 2010.



وأشار الجهاز إلى أن عدد العاطلين بلغ 3.425 مليون شاب عام 2012، مقابل 3.183 مليون عام 2011، بزيادة قدرها 242 ألف متعطل بنسبة 7.6%، وبزيادة قدرها 1.074 مليون فرد بنسبة 45.7% عن عام 2010.



وقالت صاحبة مبادرة "العمل عبادة" ريم حنا، إنه رغم ما يعلن عن انتشار البطالة في مصر، لكن هناك أصحاب مصانع بدأوا منذ فترة استقدام عمال من بنجلاديش كبديل للعمال المصريين الذين لا يحترمون قواعد العمل التنظيمية، وبالتالي فإن هناك مشكلة لدى الشباب المصري الذي يبحث عن فرص عمل تناسبه دون مراعاة لمتطلبات سوق العمل.



وتأتي مبادرة "شغلانة" وهي جريدة متخصصة في توظيف العاطلين، والتي جاءت بدعم الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية، والتعاون الإنمائي الألماني، حيث يجرى تنفيذ مشروع تعزيز الوظائف الفنية والمهنية، بهدف إعداد واختبار أدوات وآليات من شأنها زيادة جاذبية بعض الوظائف الفنية ذات إمكانيات التوظيف العالية في مصر، وذلك في إطار عمل الصندوق الإقليمي المفتوح لتوظيف الشباب المصري.



وأوضح محمد حسين من فريق "شغلانة"، ان معدل البطالة ارتفع في مصر بنسب كبيرة خلال الفترات الماضية، وقد تأثر الشباب خاصة بين 18 و35 عاماً بالبطالة بسبب عدة عوامل أهمها النظرة السلبية لما يسمى بالوظائف الفنية والمهنية، خاصة وأن هناك عددا كبيرا من الوظائف الشاغرة في قطاع التعليم الفني.



وأوضح أن المشروع يهدف إلى تحسين القبول الاجتماعي وعوامل الجذب لأربعة مهن من قطاعات مهنية مختلفة لجذب الشباب المصري لها باعتبارها فرص عمل جيدة وذات مسار وظيفي مناسب، وهو ما سيكون سبباً في زيادة شعور العمال بالتقدير، إضافة إلى دفم المجتمع لتدير العمال ودورهم في التنمية الاقتصادية.

