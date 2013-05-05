التضخم في تونس يتراجع من أعلى مستوى في 5 أعوام

أظهرت بيانات رسمية أن تضخم أسعار المستهلكين في تونس تراجع بشكل طفيف إلى 6.4% في إبريل/نيسان.

وكان المؤشر قفز إلى 6.5% في مارس/أذار، وهو أعلى مستوى له في خمس سنوات على الأقل من 5.8% في فبراير/شباط.

وقد يزيد ارتفاع التضخم الضغوط على حكومة رئيس الوزراء علي العريض مع سعيها جاهدة لإعادة الاستقرار إلى البلاد بعد اغتيال سياسي معارض في فبراير.

وبالإضافة إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية، يواجه الاقتصاد التونسي صعوبات بسبب أزمة الديون في منطقة اليورو، وهي السوق الرئيسي لصادرات تونس ومصدر معظم السياح إليها.

ولا يستهدف البنك المركزي مستوى معيناً للتضخم، لكن محافظ البنك الشاذلي العياري أبلغ في تصريح سابق أن الحد الأقصى الذي يمكن السماح به هو 5%.