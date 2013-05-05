الجنيه المصري يتماسك أمام الدولار والعملات العربية

للأسبوع الثالث على التوالي تماسك الجنيه المصري أمام الدولار، واستقر عند مستوى 7.5 جنيه للبيع، و7.8 جنيه للشراء في السوق السوداء، فيما استقر عند مستوى 6.92 جنيه في التعاملات الرسمية.

وفقد الدولار نحو جنيهين من أقصى سعر وصل له بما يعادل نحو 22% أمام الجنيه المصري، بعدما تراجع من نحو 9.50 جنيه في بداية إبريل الماضي، ليصل إلى نحو 7.5 جنيه في تعاملات السوق السوداء.

وعلى مستوى أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه في التعاملات الرسمية، فقد بلغ سعر صرف الريال السعودي 1.8381 جنيه للشراء و1.8481 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي 24.1553 جنيه للشراء و24.3086 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتي 1.8766 جنيه للشراء و1.8871 جنيه للبيع.

وفي السوق السوداء شهدت العملات العربية بعض الاستقرار، حيث سجل سعر صرف الريال السعودي نحو 1.98 جنيه مقابل 1.92 جنيه قبل أيام، كما ارتفع سعر صرف الدرهم الإماراتي إلى 1.99 جنيه مقابل نحو 1.95 جنيه قبل أيام.

وأعلن البنك المركزي أنه سيبدأ ضخ الكميات المطلوبة من الدولار لمستوردي السلع شائعة الاستخدام كل 15 يوما، حتى يسمح بتوافر السلع في السوق المصرية ومنع نقص كمياتها للمستهلكين، وذلك في إطار مواجهة تجار السوق السوداء الذين تسببوا في ارتفاع أسعاره بنسب قياسية.

وقال وليد محمود، محاسب بشركة صرافة، إن الأوضاع بدأت تشهد نوعاً من الاستقرار منذ أسبوع، حيث تراجع حجم الطلب على الدولار خاصة بعد إعلان البنك المركزي عن طرح الكميات المطلوبة للاستيراد، حيث لم يلجأ كبار التجار والمستوردين للسوق السوداء لتوفير الكميات المطلوبة من العملات الصعبة لإتمام عملياتهم الاستيرادية.

وأوضح أنه منذ إعلان قطر وليبيا عن عدم مصر بنحو 5 مليارات دولار والأسعار بدأت تستقر عند مستوى 7.5 جنيه، رغم ان الحكومة حتى الآن لم تعلن استلامها دفعات من قيمة الدعم الذي تم الإعلان عنه.

وقال إن الأزمة الحقيقية التي تسببت في ارتفاع أسعار صرف الدولار بنسب كبيرة، تمثلت في لجوء كبار المستوردين للسوق السوداء للحصول على العملة الصعبة، وبالتالي كانوا فريسة سهلة في أيدي تجار السوق السوداء الذين حققوا ثروات ضخمة خلال الأزمة الطاحنة التي كانت سوق الصرف تمر بها قبل شهر من الآن.

وكان البنك المركزي المصري قد أعلن عن تراجع احتياطي النقد الأجنبي لمصر بمقدار 84 مليون دولار خلال شهر مارس الماضي، ليصل إلى 13.4 مليار دولار، متراجعاً من نحو 36 مليار دولار قبل الثورة، فاقداً نحو 22.6 مليار دولار تعادل 63%.