حكومة دبي تسدّد سندات بقيمة 3.3 مليار درهم في موعدها

أعلنت دائرة المالية في حكومة دبي سدادها كامل قيمة السندات المصدرة بالدرهم الإماراتي والمستحقة في 23 أبريل الماضي بقيمة 3.3 مليار درهم، مشيرةً إلى أنه تم استيفاء مجمل المبالغ المطلوبة لحاملي هذه السندات مع فوائدها المستحقة من خلال وكيل الدفع.

وتمثل هذه السندات جزءاً من السندات المصدرة في أبريل من عام 2008، ضمن برنامج السندات المتوسطة الأجل بقيمة إجمالية تبلغ 15 مليار درهم.

ومن جهته، شدّد المدير العام لدائرة المالية عبدالرحمن صالح آل صالح على التزام حكومة دبي بسداد جميع التزاماتها في مواعيدها المحددة.