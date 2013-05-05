64 مليار ريال صادرات السعودية إلى الدول العربية 2011

سجل الفائض في الميزان التجاري للمملكة العربية السعودية قفزة كبيرة خلال السنوات 2002 ـ 2011، حيث ارتفع من نحو 151 مليون ريال، إلى 874 مليون ريال في عام 2011، وبلغت أعلى قيمة للصادرات خلال تلك الفترة 168 مليون ريال في عام 2011، وكانت أقل قيمة لها 272 مليون ريال عام 2002.

ووفقاً لتقرير "مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات"، فإن أبرز الدول التي صدرت لها المملكة عام 2011 "الولايات المتحدة الأميركية، واليابان، والصين الشعبية، وكوريا الجنوبية، والهند، وسنغافورة، وتايوان، وإيطاليا، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين"، وذلك على التوالي، ويمثل إجمالي قيمة الصادرات إلى هذه الدول ما نسبته 73% من إجمالي الصادرات.

وأوضح أن أعلى قيمة للواردات في عام 2011، بلغت 493.45 مليار ريال، فيما بلغت أقل قيمة 121.1 مليار ريال خلال عام 2002، حيث كانت من أبرز الدول التي استوردت منها المملكة عام 2011 "الصين الشعبية، والولايات المتحدة الأميركية، وألمانيا، واليابان، وكوريا الجنوبية، والإمارات العربية المتحدة، وفرنسا، وإيطاليا، والهند، والمملكة المتحدة"، وذلك على التوالي، ويمثل إجمالي قيمة الواردات من هذه الدول ما نسبته 62% من إجمالي الواردات.

وفيما يخص التبادل التجاري مع الدول العربية، أوضح التقرير ارتفاع فائض الميزان التجاري خلال الفترة نفسها، من 4.1 مليار ريال إلى 50.455 مليار ريال، حيث بلغت قيمة الصادرات إليها ما بين 8.936 مليار ريال إلى 63.88 مليار ريال، في حين تراوحت قيمة واردات المملكة منها بين 4.833 مليار ريال إلى 16.452 مليار ريال خلال تلك الفترة.

وارتفع الفائض في الميزان التجاري مع دول مجلس التعاون الخليجي، من 11.176 مليار ريال في عام 2002 إلى 64.1 مليار ريال عام 2008، حيث بلغت قيمة الصادرات إليها ما بين 16.734 مليار ريال إلى 92.536 مليون ريال خلال تلك الفترة في حين تراوحت قيمة واردات المملكة منها ما بين 5.558 مليار ريال إلى 32.133 مليار ريال خلال تلك الفترة.