"بلاكبيري" تطلق رسمياً هاتفها "Q10" في السعودية

أطلقت شركة بلاكبيري الكندية رسمياً، أمس، في السعودية أولى هواتفها الداعمة للوحة مفاتيح كلاسيكية بتقنية QWERTY.

وقالت صحيفة الاقتصادية السعودية، إن عدد الطلبات المسجلة لجهاز بلاكبيري q10 في السعودية تجاوز سبعة آلاف طلب خلال اليومين الماضيين اللذين يسبقان الإطلاق الرسمي في السعودية.

وكانت بلاكبيري قد أسدلت الستار على q10 مطلع العام الحالي بالتزامن مع إطلاقها لهاتف z10 دون ذكر مزيد من التفاصيل، إلا أن إطلاقها للجهاز أمس في الأسواق المحلية أظهر تسلح الهاتف الذكي بأربع خصائص فريدة من نوعها.

ويقدم الهاتف الذكي الجديد الذي تمت إعادة تصميمه وهندسته وابتكاره، خصيصاً لمنصة بلاكبيري 10، تجربة تواصل هاتفية وحاسوبية جديدة، وأكثر سرعة تتكيف بشكل مستمر مع التطبيقات، وأربع مميزات سيتسلح بها الجهاز ليبقى بين أوساط المنافسة.

وتظهر ميزة Hub التي تجمع بين محادثات المستخدم في مكان واحد، وسهولة الاستخدام، حيث يمكن الدخول إليه في أي وقت ومن أي تطبيق بلمسة واحدة، ما يبقي المستخدم على بعد لمسة واحدة من الدخول إلى الحوار الذي يريد.

وثانيا ميزة Balance وهي الخاصية التي تحقق التوازن بين البيانات الشخصية ومعلومات العمل بطريقة آمنة لتحقيق مزيد من السهولة في الدخول إلى التطبيقات والبيانات.

وميزة تطبيق BBM الذي يتيح للمستخدم مشاركة أي محتوى ببساطة، ويحتوي البرنامج في الهاتف الجديد على خاصية الاتصال المرئي والمحادثة عن طريق الفيديو، كما تمكّن المستخدم من مشاركة الشاشة مع مستخدم آخر يحمل طراز الجهاز نفسه.

ومن جهة أخرى، نفدت الكمية الأولى المخصصة ليوم تدشين الجهاز في الإمارات خلال يومين من طرح الجهاز في المتجر الإلكتروني للوكيل على الإنترنت، حيث أشار الوكيل إلى أن اليوم الأول من الإطلاق شهد عدد مبيعات تجاوز 1600 وحدة، بينما ارتفع عدد الطلبات على الإنترنت إلى خمسة آلاف بعد يومين من طرح الجهاز السبت الماضي.