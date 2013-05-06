"هدف" يطلق برنامجاً لتوظيف 450 ألف سعودي جامعي ومبتعث

كشف نائب مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية السعودي "هدف" الدكتور عبد الكريم بن حمد النجيدي عن قرب إطلاق برنامج "جاهز" والذي يستهدف الخريجين من الجامعات السعودية والخريجين من الطلاب والطالبات المبتعثين، موضحاً أنه سيعلن عن تفاصيل البرنامج في حينه بشكل موسع.

وأشار في تصريحات نشرتها صحيفة الرياض، إلى أن صندوق الموارد البشرية يسعى لتطوير واستحداث العديد من البرامج التي تسهل الحصول على وظائف للجنسين.

وقال إن عدد المقبلين والمقبلات على سوق العمل من مخرجات التعليم بمراحله المختلفة يبلغ 300 الف سنوياً بالإضافة إلى 150 الف مبتعث ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث.

وأكد انطلاقة برنامج دعم الأجور المرتبط بالتوطين "برنامج الدعم الإضافي" نهاية الشهر الحالي، مبيناً أن البرنامج سبق وأن تم الإعلان عنه قبل ثلاثة أشهر لكنه احتاج الى الكثير من التنسيق مع الجهات ذات العلاقة ليتم الربط وتحديد آلية عمله.

وقال النجيدي إن برنامج الدعم الإضافي يهدف الى تحفيز المنشآت على توطين وتمكين طالبي العمل السعوديين من الالتحاق بفرص العمل المتاحة في القطاع الخاص من خلال رفع سقف الدعم المادي والزمني لبرنامج دعم رواتب الموظفين السعوديين وسيكون دعم الشركات على حسب وضع المنشأة في برنامج نطاقات.

وأشار إلى أن الصندوق سيقوم بدعم شركات النطاق البلاتيني بمبلغ 4 آلاف ريال كمبلغ إضافي للسعوديين العاملين في الشركات الواقعة في هذا النطاق ولمدة تصل إلى اربع سنوات بشكل تنازلي حتى يصل في السنة الأخيرة إلى 1000 ريال، كما يدعم البرنامج شركات النطاق الأخضر بمبلغ 3 آلاف ريال لمدة ثلاث سنوات وموظفي النطاق الأصفر والأحمر بـ2000 ريال ولمدة سنتين بشكل تنازلي.

وكشف النجيدي عن إحصائيات لصندوق تنمية الموارد البشرية تبين أنه يوجد 2 سعودي مقابل 10 من العمالة الأجنبية في القطاع الخاص.

وعن برنامج حافز قال النجيدي إنه يوجد 26% من النساء المسجلات في حافز جامعيات بينما 5% من الرجال المسجلين جامعيين، وبلغ عدد حاملي الشهادة الثانوية والمسجلين في حافز من الرجال 49% بينما النساء 35% وعن التفضيلات التي يرغبها المتقدمون للوظائف، موضحاً أن الرجال يميلون أكثر للعمل الحكومي ومن بعده العمل في قطاع الخدمات الصحية وغالبية النساء يفضلون العمل في قطاع التعليم.