7.4 مليار دولار تحويلات المغتربين اللبنانيين في 2012

خفّض البنك الدولي تقديراته لتحويلات المغتربين إلى لبنان، إلى 7.47 مليار دولار عام 2012 من 7.56 مليار كان توقعها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أي بنسبة 0.8 في المئة، ما يشكّل الانخفاض السنوي الثاني لها بعدما تراجعت بنسبة 1.6 في المئة عام 2011.

واستناداً إلى الأرقام التي نشرتها صحيفة "الحياة"، كان لبنان والصين والمكسيك ونيجيريا الدول الأربعة الوحيدة بين الاقتصادات النامية العشرة الأكثر تلقياً لهذه التحويلات، التي سجّلت انخفاضاً في التدفقات العام الماضي.

ولفت التقرير الذي أوردته النشرة الأسبوعية لمجموعة بنك بيبلوس، إلى ارتفاع التحويلات إلى الدول العربية بنسبة 16 في المئة وإلى الدول النامية بنسبة 5.3 في المئة. فيما انخفضت إلى الدول ذات الدخل المتوسط إلى المرتفع بنسبة 2.3 في المئة.

وأشار البنك الدولي إلى أن لبنان حلّ في المرتبة 16 عالمياً والعاشرة بين الاقتصادات النامية، من جهة تحويلات المغتربين عام 2012، وتم تصنيفه كثاني أكبر متلقٍّ للتحويلات بين 14 دولة عربية، وكثالث أكبر متلقٍّ لها بين 47 دولة ذات دخل متوسط إلى مرتفع.

وقدّر البنك الدولي في تقريره تحويلات المغتربين إلى لبنان بـ18.1 في المئة من الناتج المحلي عام 2012 وهي تاسع أعلى نسبة عالمياً، وكانت بلغت 19.3 في المئة عام 2011.

وتوقّع البنك الدولي في تقريره أن ترتفع تدفقات تحويلات المغتربين إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 5.1 في المئة لتصل إلى 52 مليار دولار العام الحالي، ما يشكّل أبطأ نسبة نمو في التحويلات بين المناطق النامية.