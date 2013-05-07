صندوق خليجي مغربي بمليار دولار للاستثمار في الزراعة

كشف النقاب في مدينة طنجة المغربية، عن تشكيل صندوق مغربي - خليجي للاستثمار في المشاريع الزراعية بالمغرب، برأسمال قدره مليار دولار، يساهم فيه مصرف القرض الفلاحي المغربي مع مؤسسات استثمارية مغربية وخليجية.

وقال عبد الله الخنجي، رئيس غرف مجلس التعاون الخليجي، في تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط، إن الاتفاقية المتعلقة بإنشاء الصندوق تم توقيعها بالأحرف الأولى، وأن المفاوضات لا تزال جارية حول تفاصيل إنشاء وعمل الصندوق.

وعن المؤسسات الاستثمارية الخليجية التي ستساهم فيه، قال الخنجي: "لدينا في دول مجلس التعاون العديد من الصناديق التي خصصت للأمن الغذائي من قبل الدولة، وهناك أيضا شركات القطاع الخاص التي ترغب في الاستثمار الزراعي وأيضا التصنيع الغذائي"

والهدف من إنشاء هذا الصندوق الجديد الموجه للاستثمار في القطاع الزراعي بالمغرب هو المساهمة في تنمية القطاع الزراعي المغربي، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمغرب في هذا المجال، بالإضافة إلى إقامة مخزون غذائي يلبي طموحات دول مجلس التعاون الخليجي ويدعم رؤيتها في تحقيق الأمن الغذائي، وهي أيضا دعوة للقطاع الخاص الخليجي للاستثمار في الزراعة والتصنيع الغذائي بالمغرب.

وقال الخنجي إن الاستثمارات الخليجية في المغرب انتعشت كثيرا في السنوات الأخيرة رغم تأثير الأزمة الاقتصادية التي مر بها العالم، والأحداث التي عرفتها المنطقة العربية على حركة الرساميل والاستثمارات في العالم.

وأضاف: "الآن مع عودة الهدوء، أعتقد أن التوجه الارتفاعي للاستثمارات الخليجية في المغرب سوف يتعزز، خصوصا مع الآفاق الجديدة التي فتحتها الخطة المشتركة 2012 - 2017 التي تم اعتمادها في إطار الشراكة الاستراتيجية بين المغرب ودول مجلس التعاون، ووفقا للوتيرة الحالية للاستثمارات الخليجية بالمغرب، فإننا نتوقع أن تصل هذه الاستثمارات إلى 100 مليار دولار خلال الأعوام العشرة المقبلة".