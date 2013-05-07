مصر تستهدف 5 مليارات جنيه من طرح رخص الاتصالات

قالت مصادر مطلعة إن الحكومة المصرية تستهدف نحو ٥ مليارات جنيه من طرح رخص الاتصالات المتكاملة "رخصة محمول رابعة دون ترددات، و٣ رخص للتليفون الأرضي، ورخصتان للاتصالات الدولية"، بجانب الإنترنت فائق السرعة.

وأضافت المصادر الحكومية أن موازنة الدولة للعام المالي المقبل تضمنت النص على التعجيل بطرح رخص الاتصالات الشاملة، وأن الحكومة تستهدف جمع ٥ مليارات جنيه من عملية الطرح تم إدراجها بموازنة العام المالي المقبل، بحسب صحيفة "المصري اليوم".

وكانت الحكومة لجأت مؤخراً للاستعانة بشركة ألمانية لتسعير هذه الرخص على أن يتم الانتهاء من الدراسة خلال ٦ أسابيع والإعلان عن الأسعار وعملية الطرح يوليو المقبل.