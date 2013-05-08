مصر تعتزم إصدار أول صكّ فور الانتهاء من لائحة القانون التنفيذية

قال وزير المالية المصري الجديد الدكتور فياض عبدالمنعم إن بلاده ستصدر أول صكّ فور صدور اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك.

وأضاف عبدالمنعم: "سوف نعمل على طرح صكوك لتمويل المشروعات العامة، فالصكوك آلية تمويلية تعد إضافة مهمة لآليات التمويل بالسوق المصرية، كما أنها تلبي احتياجات شريحة رئيسية من شرائح المستثمرين المهتمين بالاستثمار في أدوات الملكية بدلاً من أدوات الدين"، بحسب بيان تلقى "العربية نت" نسخة منه.

وأكد أن أهم أولوية عمل وزارة المالية في المرحلة المقبلة هي اعتماد مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي 2013/2014، والانتهاء من حزمة التعديلات على قوانين الضرائب التي يناقشها مجلس الشورى الآن وتفعيل الحد الأقصي للأجور واستكمال المشاورات مع صندوق النقد الدولي حول البرنامج الإصلاحي الاقتصادي والاجتماعي وإصدار أول صك لتمويل مشروع عام.

وأشار إلى أن كل هذه الملفات سيوليها عناية خاصة نظراً لأهميتها في استعادة الاستقرار المالي والاقتصادي وتحسين قدرات الموازنة العامة بما يسهم في تحقيق طفرة في مستوى خدماتها العامة بجانب إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام الذي يعد أداة رئيسية لتحقيق العدالة الاجتماعية التي ينادي بها المجتمع.

وقال إنه على علم بكثير من ملفات عمل وزارة المالية بحكم خبرته كأستاذ جامعي وباحث مهتم بالشأن الاقتصادي، كما أنه شارك في الحوارات المجتمعية التي تناولت البرنامج الإصلاحي الاقتصادي، ولذا لديه رؤية واضحة عن الاجراءات التي يجب اتخاذها لتحقيق تكليفات الرئيس الدكتور محمد مرسي وسياسات الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء.