أبوظبي تقر مشاريع للبنية التحتية بكلفة 1.5 مليار درهم

أقر المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي عدداً من مشاريع البنية التحتية بكلفة 1.5 مليار درهم خلال اجتماع ترأسه الفريق أول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وبحسب صحيفة البيان الإماراتية، يأتي إقرار تلك المشاريع بتوجيهات من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وتوزّعت المشاريع على أعمال تطوير البنية التحتية في مدينة خليفة "أ" والبنية التحتية لمشروع شعبة الوطاة السكني وطريق مدينة "زايد غياثي" ومحطة إيواء الحافلات الرئيسية في مدينة أبوظبي، كما ناقش المجلس عدداً من المشاريع المتعلقة بالقطاع السياحي وخدمات المتعاملين، واطلع على سير العمل في برنامج "المتسوّق السري لحكومة أبوظبي" والذي يهدف إلى توفير معلومات دقيقة وواقعية عن الخدمات التي تقدمها الجهات للمتعاملين، ووجه المجلس بضرورة تقديم الخدمات الحكومية بمستويات جودة عالية تواكب التطور الكبير الذي تشهده الإمارة في مختلف القطاعات والمجالات.

واعتمد المجلس تخصيص مبلغ 396 مليون درهم لتنفيذ مشاريع تطوير وتعزيز البنية التحتية في مدينة خليفة (أ)، وذلك لمواكبة النمو السكاني في المدينة والزيادة الكبيرة في القسائم السكنية المكتملة، وتقديم مستوى عال من جودة الحياة لسكان المدينة من خلال تطبيق أفضل الممارسات للحفاظ على الموارد الطبيعية وحماية البيئة.

وعلى صعيد متصل بقطاع البنية التحتية، كلف المجلس دائرة النقل بالتعاقد مع المقاول لتنفيذ مشروع تحويل طريق مدينة "زايد غياثي" إلى طريق باتجاهين وبطول 80 كم بتكلفة تبلغ 267.5 مليون درهم.

