مصر.. تراجع الجنيه يرفع معدل التضخم 1.7% خلال مارس

سجّل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين في مصر ارتفاعاً بنحو 1,7%، خلال شهر أبريل 2013، مقارنة بمستواه في مارس الماضي، ليرتفع معدل التضخم إلى 8,8% على أساس سنوي عن شهر أبريل 2012.

وأرجع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في بيان له، الخميس، زيادة التضخم لارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه والذي أثر على زيادة الأسعار في كافة القطاعات.

وأشار بيان "الإحصاء" إلى ارتفاع أسعار مجموعة الخضراوات بنسبة 8,4%، ومجموعة الحبوب والخبز بنسبة 1,9%، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 1,1%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 2,8%، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 1,0%، ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة 0,6%، ومجموعة الفاكهة بنسبة 2,5%، ومجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة 6,8%، ومجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 13,2%.

