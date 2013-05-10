أكثر من ثلثي الشباب اليوناني.. عاطل عن العمل

قفزت نسبة البطالة بين الشبان اليونانيين إلى مستوى قياسي مسجلة 64% في فبراير مما يبرز الحالة المتردية لاقتصاد يعاني ركودا على الرغم من علامات على تحسن معنويات قطاع الأعمال.

وأظهرت بيانات أن المعدل الإجمالي للبطالة ارتفع الى 27% وهو أعلى مستوى له على الإطلاق في حين قفزت البطالة بين الشبان في الفئة العمرية من 15 إلى 24 عاما إلى 64.2% في فبراير من 59.3% في يناير.

ومعدل البطالة في اليونان يزيد عن ضعفي متوسط البطالة في منطقة اليورو الذي وصل الي 12.1% في مارس.

وخفضت أثينا الحد الأدنى للأجر الشهري لأولئك الذين تقل أعمارهم عن 25 عاما بنسبة 32% إلى حوالي 500 يورو لدعم التوظيف لكن معدل البطالة بين الشبان واصل الصعود حتى على الرغم من ان بعض المؤشرات تشير الى انتهاء أسوأ أزمة ديون لليونان.