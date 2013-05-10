عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية أسواق اقتصاد

أكثر من ثلثي الشباب اليوناني.. عاطل عن العمل

المصدر: أثينا - رويترز
رابط مختصر

قفزت نسبة البطالة بين الشبان اليونانيين إلى مستوى قياسي مسجلة 64% في فبراير مما يبرز الحالة المتردية لاقتصاد يعاني ركودا على الرغم من علامات على تحسن معنويات قطاع الأعمال.

وأظهرت بيانات أن المعدل الإجمالي للبطالة ارتفع الى 27% وهو أعلى مستوى له على الإطلاق في حين قفزت البطالة بين الشبان في الفئة العمرية من 15 إلى 24 عاما إلى 64.2% في فبراير من 59.3% في يناير.

ومعدل البطالة في اليونان يزيد عن ضعفي متوسط البطالة في منطقة اليورو الذي وصل الي 12.1% في مارس.

وخفضت أثينا الحد الأدنى للأجر الشهري لأولئك الذين تقل أعمارهم عن 25 عاما بنسبة 32% إلى حوالي 500 يورو لدعم التوظيف لكن معدل البطالة بين الشبان واصل الصعود حتى على الرغم من ان بعض المؤشرات تشير الى انتهاء أسوأ أزمة ديون لليونان.

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر