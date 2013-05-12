الإمارات تنفي فرض عقوبات على مستخدمي "سكايب"

نفت هيئة تنظيم الاتصالات في الإمارات فرض أي عقوبات على مستخدمي "سكايب" عبر أجهزة الهواتف الذكية، وهي المعلومات التي نشرتها جريدة "الإمارات اليوم" وأشارت في خبرها إلى أن العقوبة قد تصل إلى غرامة مليون درهم فضلاً عن السجن لمدة لا تزيد على سنتين.

وقالت الهيئة في بيان لها اليوم: "إنها تنفي المعلومات الواردة في الخبر الصحافي الصادر عن جريدة "الإمارات اليوم" بتاريخ 12 مايو 2013 بعنوان "تنظيم الاتصالات: غرامة الدخول غير المشروع على الشبكة تصل إلى مليون درهم".

ولم ترخص هيئة تنظيم الاتصالات في الإمارات خدمة الاتصال الهاتفي المدفوع عبر "سكايب"، ورفعت الحظر الذي كان مفروضاً على "سكايب" كبرنامج محادثات (شات) فور إلغاء مايكروسوفت خدمة MSN مسنجر وتحويل مستخدميها لسكايب قبل حوالي الشهر.

وأكدت الهيئة في بيانها عدم صحة ودقة المعلومات المذكورة، مشيرة إلى أن الأحكام المدرجة ضمن المادة (71) لا تنطبق على هذه الحالة.

وينص قانون الاتصالات وتعديلاته في المادة (‬71) على أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبالغرامة التي لا تقل عن ‬50 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين مَن يباشر أياً من الأنشطة المنظمة التي تندرج تحت قانون الاتصالات من دون أن يكون مرخصاً له، أو معفى من الحصول على ترخيص.

كما يُعاقب بالحبس كذلك مدة لا تقل عن سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن ‬50 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم، أو بإحدى العقوبتين كل مَن قام بالدخول غير المشروع على شبكة اتصالات، أو استغل بغير وجه حق أي خدمة من خدمات الاتصالات.

وكان المدير العام بالإنابة لهيئة تنظيم الاتصالات في الدولة، ماجد المسمار، قد اكد لـ"الإمارات اليوم" أن مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) لم تتقدما حتى الآن للهيئة بطلبات رسمية لطرح خدمات "سكايب" في الدولة.

وأضاف أن هناك فارقاً كبيراً بالنسبة للمشتركين بين أن تقدم الشركتان المرخص لهما الخدمات عبر (سكايب) بشكل رسمي، وأن يتم تحميلها عبر الموقع كما يحدث حالياً من جانب عدد كبير من السكان في الدولة.

وأوضح أنه في حال طرح الخدمة من خلال (اتصالات) و(دو)، فإن هذا يعني السماح باستخدام (سكايب) لإجراء المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو عبر الهواتف الذكية من هاتف ذكي إلى آخر، وهو ما يتطلب موافقة من الهيئة قبل الطرح، مؤكداً أن التحميل عبر الموقع على الإنترنت لا يعطي المشتركين الحق في الاستفادة من خدمات المكالمات الصوتية، ومكالمات الفيديو عبر (سكايب).