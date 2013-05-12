500 ألف عامل "مخالف" بالسعودية يطلبون تصحيح أوضاعهم

كشف مصدر رفيع بوزارة العمل السعودية، أن مهلة التصحيح التي بدأت قبل 36 يوما، سجلت حتى الآن نصف مليون مخالف، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، الذي شهد تسجيل 500 ألف طلب تعديل أوضاع عمالة.

ونقلت صحيفة الوطن السعودية عن المصدر نفسه قوله، إن الموقع الإلكتروني يستقبل يوميا نحو 15 ألف طلب تعديل خدمات نقل كفالة وتعديل مهن، وتجديد رخص، في الوقت الذي دعت وزارتا الداخلية والعمل أمس المنشآت، والأفراد إلى المسارعة بتصحيح الأوضاع والاستفادة من الاستثناءات والتسهيلات قبل انتهاء المدة.

وفي بيان مفصل أصدرته وزارتا الداخلية والعمل أمس، دعتا جميع المنشآت والعمالة الوافدة إلى المسارعة بتصحيح مخالفات نظامي الإقامة والعمل والاستفادة من الاستثناءات والتسهيلات التي وافق عليها المقام السامي، قبل انتهاء فترة المهلة التصحيحية والممتدة حتى تاريخ 24 -8-1434 هـ (3/7/2013).

وأكد البيان على أن الجهات المختصة ستبدأ في الحملات التفتيشية، وتطبيق النظام على المخالفين من أصحاب العمل والعمالة الوافدة فور انتهاء المهلة.

وتمثلت الاستثناءات والتسهيلات في إعفاء جميع الوافدين المخالفين لنظامي الإقامة والعمل الراغبين في تصحيح أوضاعهم والبقاء للعمل في المملكة العربية السعودية من العقوبات والغرامات المرتبطة بمخالفاتهم باستثناء الرسوم، وذلك لمن وقعت مخالفاتهم قبل تاريخ السادس من أبريل من 2013.

وأوضح أنه في حالة المغادرة النهائية خلال فترة المهلة التصحيحية يتم الإعفاء من رسوم الإقامة، ورخصة العمل والعقوبات والغرامات المرتبطة بالمخالفات عن الفترات السابقة، مع تسجيل بصمات من لم يسبق له تسجيل بصماته بهدف تحديث البيانات، علما بأن هذا الإجراء لن يمنع الوافد من العودة إلى المملكة مجددا إذا حصل على تأشيرة دخول جديدة.