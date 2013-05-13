"ريادة" يفتتح 2450 مشروعاً للسعوديين بـ435 مليون ريال

كشف تقرير أصدره معهد ريادة الأعمال الوطني (ريادة) أنه تم افتتاح 2450 مشروعاً للرياديين والرياديات بقيمة بلغت أكثر من 435 ملايين ريال، وذلك ضمن خطة المعهد للعام الجاري لنشر ثقافة العمل الحر.

وأوضح مسؤول الشؤون الإعلامية حمود الشهري، أن هذه المشاريع تضمنت نشاطات متنوعة أبرزها الاستشارات القانونية والهندسية، برمجيات الحاسب، ميكانيكا السيارات، أعمال التبريد والتكييف، الحدادة، النجارة، وبيع المواد الغذائية، مواد الكهرباء والسباكة، قطع غيار السيارات، خدمات الطالب، بيع المستلزمات النسائية، المشغل النسائي وتجهيز الحفلات وكوش أفراح وغيرها، وأبان التقرير أن هناك 667 مشروعاً لا تزال تحت التأسيس.

وأضاف الشهري أن المشاريع تأتي ضمن 4550 مشروعاً تم اعتماد تمويلها من خلال "ريادة" عن طريق البنك السعودي للتسليف والادخار، الذي يعتبر أهم الجهات التمويلية في مجال تقديم القروض التنموية الميسرة لرواد الأعمال لتمكينهم من تأسيس مشاريعهم الخاصة، كما توجد شراكة لمعهد ريادة الأعمال الوطني مع صندوق تنمية الموارد البشرية، وأكد بأنها تجسد حرص المعهد على بناء الشراكات الاستراتيجية مع الأجهزة والهيئات المحلية الداعمة للتوجه لريادة الأعمال وتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي لديها الرغبة الجادة والإمكانات التي تسهم في بناء تعاون.

وأشار التقرير إلى أن "معهد ريادة الأعمال الوطني" وعبر فروعه الـ39 الرجالية والنسائية المنتشرة في كافة أنحاء المملكة يدعم الكثير من النشاطات المختلفة، وذلك عبر برنامج (إرادة) الذي يعتبر رائداً على المستويين الوطني والعربي ويساعد الشباب الراغبين في امتلاك مشاريعهم الخاصة وليس لهم سابق عهد بالمشاريع ولكن لديهم الإرادة والعزيمة في تأسيس مشروع ريادي، إذ يضع هذا البرنامج خدمات عديدة تحت تصرفهم تمتاز بتلبيتها لاحتياجاتهم وتوفير متطلباتهم خصوصاً في المراحل الأولى من عمر المشروع لضمان واستقرار ونجاح مشاريعهم.