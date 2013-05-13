4.7 ألف مصنع في السعودية استثماراتها 300 مليار ريال

كشف المدير العام لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" السعودية، المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد، عن تحقيق الهيئة زيادة 30 في المائة في مستوى مساحات الأراضي المطورة بالمدن الصناعية بنحو 142 مليون متر مربع العام الماضي، وارتفاع عدد المصانع المنتجة إلى 4.7 ألف مصنع باستثمارات تقدر بـ300 مليار ريال (80 مليار دولار)، يعمل فيها أكثر من 250 ألف موظف.

وأشار الرشيد في تصريحات نشرتها صحيفة "الشرق الأوسط"، إلى أن "مدن" حققت خلال العام الحالي زيادة ملحوظة على مستوى مساحات الأراضي المطورة في المدن الصناعية بما مساحته 142 مليون متر مربع، بمعدل زيادة 30 في المائة عن العام الماضي الذي بلغت فيه مساحات الأراضي المطورة 111 مليون متر مربع متوافرة بها الاحتياجات الأساسية من البنى التحتية والخدمات المساندة.

وجاء ذلك خلال إصدار هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" تقريرها السنوي لعام 2012 الذي تضمن كل الإنجازات التي حققتها الهيئة وفق أهدافها المرسومة لتحقيق النتائج المرجوة واستغلال الإمكانات والموارد المتاحة لدعم القطاع الصناعي في البلاد.

وأوضح أن أطوال الطرق الرابطة في المدن الصناعية تضاعفت إلى أن بلغت 230 كيلومتراً، بزيادة قدرها 130 في المائة عن العام الماضي الذي لم تتجاوز فيه 100 كيلومتر، إضافة إلى أن مشاريع الكهرباء بلغت 3360 ميغاوات بزيادة قدرها 110 في المائة عن العام الماضي الذي بلغت فيه 1600 ميغاوات فقط.

وقال الرشيد إن "مدن" بدأت بأول استثمار من نوعه، ويتمثل في بناء المصانع الجاهزة وتأجيرها للمستثمرين الصناعيين، إضافة إلى أنها قامت بتوقيع مشاريع مجمعات سكنية وتجارية وفنادق ومراكز طبية ومحطات وقود ومرافق للخدمات اللوجستية بهدف توفير خدمات متكاملة وذات جودة عالية، وتحسين مصادر دخل الهيئة باستقطاب القطاع الخاص من خلال مشاريع حق الانتفاع، مبيناً أن "مدن" سعت إلى استقطاب شركات صناعية عالمية، إضافة إلى استقطاب شركات صناعية كبرى محلية.

وتضمن التقرير نمو نسبة الصناعة في الناتج المحلي من 5.7 في المائة 2007 إلى 14 في المائة في 2012، ما يعكس اهتمام الدولة بالصناعة، وكذلك نمو الطلب على الأراضي الصناعية بين عامي 2011 و2012، حيث بلغت طلبات التخصيص ما يقارب 471 طلباً جديداً، خصصت لها أراض صناعية بلغت مساحتها 12 مليون متر مربع.