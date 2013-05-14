الأسر المغربية متشائمة من أوضاعها المعيشية

خلُصت دراسة حول الظروف المعيشية لدى الأسر المغربية إلى إحساس هذه الأخيرة بتدهور أوضاعها المالية، وتشاؤم فيما يخصّ قدرتها على الادخار، مع انطباعها بارتفاع أثمنة المواد الغذائية خلال 12 شهراً القادمة، وكذا سيادة آراء تقول بتطور ارتفاع عدد العاطلين بالمغرب.

وتشير نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر، المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب، إلى أن مؤشر ثقة الأسر خلال الفصل الأول من سنة 2013 سجل انخفاضاً قدّر بـ2.6 نقاط مقارنة مع الفصل الرابع من 2012 وبـ7.1 نقاط مقارنة مع نفس الفصل من سنة 2012.

فخلال الفصل الأول من سنة 2013، استقر مؤشر ثقة الأسر (غير معالج من التأثيرات الموسمية) في 75.8 نقطة مقابل 78.4 نقطة خلال الفصل السابق، مسجلاً بذلك انخفاضاً قدّر بـ2.6 نقاط. وبالمقارنة مع نفس الفصل من السنة الفارطة (82.9 نقطة)، فقد سجّل هذا المؤشر انخفاضاً بـ7.1 نقاط.

وقالت المندوبية إن الرصيد الخاص بالتطور السابق لمستوى المعيشة خلال الفصل الأول من سنة 2013 عرف انخفاضاً سواء بالمقارنة مع الفصل السابق أو مع نفس الفترة من 2011، حيث انخفض رصيد هذا المؤشر بـ1.1 نقطة وبـ3 نقاط على التوالي.

أما فيما يخصّ التطور المستقبلي لمستوى المعيشة خلال 12 شهراً المقبلة، فقد عرفت آراء الأسر تدهوراً قدّر بـ3.9 نقاط مقارنة مع الفصل السابق وبـ16,3 نقطة عما كان عليه خلال نفس الفصل من 2012.



الأسر المغربية عبّرت عن آراء متشائمة فيما يخص تطور عدد العاطلين في المغرب، حسب نفس البحث، الذي يقول إن أكثر من سبع أسر من كل 10 أي 72.4% من الأسر تتوقع ارتفاعاً في عدد العاطلين خلال 12 شهراً المقبلة مقابل 10.7 % تتوقع عكس ذلك.



وخلال الفصل الأول من 2013، تدهورت آراء الأسر بخصوص وضعيتها المالية الحالية وكذا تطورها السابق والمستقبلي سواء بالمقارنة مع الفصل السابق أو مع نفس الفصل من سنة 2012، حسب نتائج البحث الذي تحمل "العربية نت" على نسخة منه.

وأورد نفس المصدر أن 57% من الأسر، صرّحت بأن مداخيلها تغطي مصاريفها، في حين عبّرت 36.4 % من الأسر عن أنها تستنزف من مدخراتها أو تلجأ إلى الاستدانة. وقال 6.6 % فقط إنها تتمكن من ادخار جزء من مدخولها.

وفيما يخص الادخار خلال الشهور القادمة فإن الآراء المعبّر عنها خلال نفس الفصل كانت آراء أكثر تشاؤماً. فأكثر من ثماني أسر من كل عشرة (83.5%) صرّحت بعدم قدرتها على الادخار خلال 12 شهراً المقبلة مقابل 82.2 % في الفصل السابق و81.3% سنة من قبل. فيما توقعت بنسبة 16.5% من الأسر عكس ذلك.

كما يسود انطباع لدى الأسر بأن أثمنة المواد الغذائية قد ارتفعت وسوف ترتفع خلال 12 شهرا القادمة. فخلال الفصل الأول من 2013 سجل اعتقاد أزيد من تسع أسر من كل عشرة أن أثمنة المواد الغذائية عرفت ارتفاعا في السابق. كما يتوقع أكثر من ثلاث أسر من كل أربعة ارتفاعها في المستقبل.