الكويت.. إجبار كبار الموظفين على التقاعد لتعيين الشباب

نقلت صحيفة "الراي" الكويتية عن مصدر حكومي قوله إن مجلس الوزراء قرّر في اجتماعه أمس تكليف جميع الوزراء بإلزام وإجبار أي موظف من شاغلي الوظائف الإشرافية (رئيس قسم وما فوق) وأكمل في خدمته 30 عاماً، على التقاعد، لمنح الوزير الفرصة في تجديد الدماء الشابة.

كما قرر المجلس منع مَنْ تجاوز في خدمته 35 عاماً من تولي المناصب القيادية.

وأعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون البلدية الشيخ محمد العبدالله أن المجلس وافق على قرار بإيقاف النقل والندب بين الجهات الحكومية.

وأوضح العبدالله أن المجلس ناقش التداعيات المترتبة على إجراءات تنفيذ حكم التعويض الصادر لصالح شركة "داو كيميكال" الأميركية، وقد حث لجنة التحقيق التي تم تكليفها للتحقيق في كافة الملابسات المتعلقة بالصفقة، والإجراءات الخاصة بإلغائها، وما يتصل باستحقاق شرط التعويض الذي تضمنه العقد، وما إلى ذلك من تفاصيل بهدف التوصل إلى أوجه التقصير والخلل التي أدت إلى التعرض إلى هذه الخسارة الكبيرة.

وأكد أنه لن يتهاون إزاء كل مَنْ كان له دور في تكبّد الدولة هذه الخسارة الجسيمة، وما نتج عنها من ضرر بالغ على المال العام.