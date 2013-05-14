محمد بن راشد يفتتح مؤتمر ومعرض منظمة الجمارك العالمية

افتتح الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي،" مؤتمر ومعرض منظمة الجمارك العالمية ٢٠١٣" تحت شعار "الحلول الفعالة لإدارة تنسيق الحدود والمنافذ" ، بمشاركة أكثر من ١٠٠٠ شخصية عالمية وإقليمية ومحلية متخصصة في المجالات الجمركية والتقنية والأمنية وتكنولوجيا المعلومات يمثلون أكثر من ١٠٠ دولة.

وفي الكلمة الرسمية لدولة الإمارات، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، أن المشاركة الكبيرة في فعاليات مؤتمر ومعرض منظمة الجمارك العالمية ٢٠١٣ تؤكد حرص الحضور على تطوير الآليات والتنسيق من أجل النهوض بهذا القطاع الهام، حيث يدرك الجميع أهمية هذا القطاع وأثره على كل من التجارة والسياحة العالمية، كما يدركون التجارب المميزة لدولة الإمارات في هذا المجال.

وقال، إنه على صعيد خدمة العملاء، قامت دولة الإمارات بتسهيل المنافذ الحدودية والاستفادة من آخر ما توصلت إليه تكنولوجيا المعلومات، مؤكداً أن دولة الإمارات تسعى دوماً لإبقاء أرضها مفتوحة للأصدقاء مع إبقاء حدودها آمنة حيث إن السهولة والأمن من أهم عوامل النجاح لقطاع الجمارك.

ومن جانبه قال أحمد بطي أحمد، الرئيس التنفيذي لـ"مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة"، مدير عام "جمارك دبي"، "اعتادت دبي استضافةَ أحداثٍ عالميةٍ كبرى خلال السنواتِ الماضية، مستندةً على بنيةٍ تحتيةٍ متطورة ومرافق سياحيةٍ حديثةٍ تمكّنُها من توفيرِ التسهيلاتِ والخدماتِ اللازمة لتنظيمِ مثل هذه الفعاليات من مؤتمرات ومعارض، وهو ما أهلها لاستضافة هذا الحدث العالمي الهام لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط.

وأعرب عن أمله أن يكونَ المؤتمر الذي يعقد تحت شعار "الحلول الفعّالة لتنسيقِ إدارة الحدود والمنافذ" فرصةً لالتقاءِ الأفكارِ والتجاربِ من مختلفِ الدول لبلورةِ منظومةٍ دوليةٍ جديدة لإدارة تنسيقِ الحدودِ والمنافذ، منطلقينَ من الإنجازاتِ التي تم تحقيقَها على هذا الصعيد، لبناء تعاونٍ دائمٍ في مجالاتِ تبادلِ المعلوماتِ والخبرات، وضمانِ تحقيقِ أهدافِ ورؤيةِ منظمةِ الجمارك العالمية للقرن الواحد والعشرين، وبما يخدمُ المجتمعَ الدولي.

وخلال الكلمة الرسمية للجهة المنظمة لهذا المؤتمر العالمي، قال كونيو ميكوريا الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية ، إن دبي ودولة الإمارات تمثل أفضل النماذج العالمية لكيفية إدارة الحدود والمنافذ والجمارك، معتبراً أن منظمة الجمارك العالمية والأعضاء المشاركين فيها بإمكانهم تحقيق التسهيلات اللازمة لتأمين سلاسل التوريد بما يسهم في المساعدة التطور الاقتصادي حول العالم خاصة أن التجارة تندرح تحت سلاسل التوريد العالمية.

وأوصى ميكوريا بضرورة أن يعمل الجميع سوياً سواء إدارات الجمارك والحدود والمنافذ أو الجهات التي تضع التشريعات والقوانين من أجل تحقيق التنافسية، وضمان سلامة الحدود والمنافذ، مشيراً إلى أنه تم التوصل إلى حلول فاعلة ومتطورة لإدارة وتنسيق الحدود والمنافذ في ظل تطوير النماذج والبيانات اللازمة التي تحافظ على سلامة وأمن المنافذ.

وأكد ميكوريا على أهمية ودور الجمارك في تحسين حركة التجارة والأعمال والاقتصاد بشكل عام، داعياً إدارات الجمارك إلى عقد شراكات طويلة المدى مع القطاعات ذات الصلة في هذه المجالات وضمان التفاعل والتواصل من أجل تطوير تقنيات المعلومات والاستخدام الأمثل لها لضمان سلامة وأمن الحدود والمنافذ، كما دعى المشاركين في المؤتمر إلى التعرف على أفضل الحلول والتطبيقات التقنية في قطاع الجمارك ومعرفة أخر ما توصل إليه العلم في هذا المجال.

وتستضيف جلسات المؤتمر أكثر من ٧٠ متحدثاً من أهم القياديين وصناع القرار والخبراء في عالم إدارة الجمارك من المنطقة ومختلف دول العالم.