مصر.. بدء سريان شرائح ضرائب الدخل الجديدة يونيو المقبل

أكد وزير المالية المصري، الدكتور فياض عبدالمنعم، أن الشرائح الجديدة لضرائب الدخل التي أقرّها مجلس الشوري أول من أمس، ستسري على المرتبات بدءاً من يونيو المقبل.

وعدل مجلس الشوري شرائح ضريبة الدخل لتصبح 5 شرائح، تبدأ بعد خصم أول سبعة آلاف جنيه من الدخل السنوي، مقابل الأعباء العائلية بالإضافة إلى الشريحة الأولى المعفاة تماماً من الضريبة حتى 5 آلاف جنيه ليصل اجمالي الدخل المعفى من ضريبة المرتبات الى 12 الف جنيه.

ويدفع أصحاب الشريحة الثانية من أصحاب الدخل أكثر من 5 آلاف جنيه وحتي 30 ألف جنيه ضريبة 10%، والشريحة الثالثة أكثر من 30 الف وحتى 45 ألفاً تدفع 15%، والشريحة الرابعة أكثر من 45 ألفاً وحتى 250 الف جنيه تدفع 20%، ثم الشريحة الخامسة والاخيرة اكثر من 250 الف جنيه تدفع 25%، وهو الحد الاقصى للضريبة يطبق على الأفراد الطبيعيين ليتساوى مع سعر الضريبة على الاشخاص الاعتبارية.

وفي سياق آخر، أكد وزير المالية بدء إعداد تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة على ضوء التعديلات التي أقرّها مجلس الشورى على القانون وتم نشرها بالجريدة الرسمية في 29 أبريل 2013. وقال "إن اللائحة التنفيذية الجديدة ستصدر خلال أيام قليلة حيث ستضع آليات خصم ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة .

ومن جانب آخر، كشف فياض عبدالمنعم، عن ارتفاع حصيلة ضرائب المبيعات والدخل خلال الفترة من أول يوليو 2012 وحتى 12 مايو الحالي إلى 161 مليار جنيه مقابل 158 ملياراً حققتها ذات الفترة من العام المالي الماضي، مشيراً الى ان التوقعات تشير الى تحقيق إيرادات ضريبية للعام الحالي بنحو 200 مليار جنيه.

وقال الوزير إن مصلحة الضرائب تقوم حالياً بإجراء تسويات مع بعض الجهات التي عليها متأخرات ضريبية، وذلك في اطار خطة وزارة المالية لتفعيل تحصيل المتأخرات الضريبية، متوقعاً أن يسهم ذلك في تخفيض رقم المتأخرات بصورة ملحوظة لينعكس ذلك ايجاباً على نمو الحصيلة.