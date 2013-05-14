مصر تسعى لإنتاج 15 مليون طن من القمح في 2014

نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن وزير الزراعة المصري قوله إن مصر تهدف لإنتاج 15 مليون طن من القمح في 2014، لتزيد نسبة الاكتفاء الذاتي من المحصول إلى 80%.

وقال الوزير أحمد الجيزاوي، الذي عين الأسبوع الماضي، إن الوزارة تخطط لإنتاج 15 مليون طن في العام القادم، ارتفاعاً من توقعات بإنتاج ما بين تسعة وعشرة ملايين طن في العام الحالي.

وتضطر مصر - أكبر مستورد للقمح في العالم - لاستيراد نحو تسعة ملايين طن سنوياً من أجل برنامج للخبز المدعم، لكنها قالت هذا العام إنها ستشتري ما يتراوح بين أربعة ملايين وخمسة ملايين طن فقط من الخارج، حيث تتوقع زيادة الإنتاج المحلي، حيث تباطأت وتيرة شراء مصر للقمح منذ بداية العام.

وقال بيان حكومي في 17 إبريل/نيسان إن مخزونات القمح الاستراتيجية تراجعت إلى 1.740 مليون طن في إبريل تكفي احتياجات 74 يوماً.

ويقول تجار دوليون إنه حتى في ظل التوقعات بجني محصول وفير ستظل مصر بحاجة لمواصلة استيراد كميات كبيرة للحفاظ على حد أدنى من المخزونات قبل تجهيز محصولها للاستهلاك.