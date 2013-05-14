500 مليار ريال استثمارات "الأوقاف" بالسعودية

كشف العضو المنتدب لشركة "قاف" القابضة المتخصصة في إدارة الأوقاف بالسعودية، عبدالله محمد الفوزان، أن 54% من الأوقاف في السعودية هي أرض بيضاء لا تدر عائداً، مؤكداً أن شركة "قاف" البالغ رأسمالها 1.2 مليار ريال، تسعى إلى تطوير الوقف والموازنة بين المخاطر والعوائد في إدارة الوقف.

وقال الفوزان في مؤتمر صحافي، أمس، عقب تدشين شركة قاف القابضة، إن الشركة ستتعاون مع وزارات الأوقاف في الدول الخليجية والعربية، مشيراً إلى أن استثمارات الوقف في السعودية تبلغ 500 مليار ريال، في حين يقدر إجمالي الاستثمار في الوقف في العالم بـ3 تريليونات دولار.

وأضاف في تصريحاته التي نشرتها صحيفة "الحياة": "بحسب الدراسة التي وضعناها بالنسبة إلى السوق السعودية، اتضح أن 54% من الأوقاف في السعودية هي أرض بيضاء لا تدر على أصحاب الوقف أي دخل"، مضيفاً أن الهدف الأساسي للشركة هو تطوير الأوقاف مع الصناديق العقارية وقطاع إدارة الأوقاف في السعودية.

وأشار الفوزان إلى أن شركة قاف هي الأولى في العالم لإدارة أصول الوقف، لافتاً إلى أن السوق السعودية تحتاج إلى 100 شركة لإدارة الأوقاف في المملكة، مؤكداً أن المنافسة في هذا المجال ستفيد شركته.

من جهته، أشار رئيس مجلس إدارة شركة "قاف" القابضة، خالد السويدي، إلى أن الشركة هي أول شركة متخصصة في إدارة وتطوير الأوقاف في العالم الإسلامي، وستقدم خدماتها بداية من السعودية، ثم تتوسع في تقديم أعمالها خلال منتصف العام المقبل 2014 لتشمل الكويت وقطر وعمان والإمارات ومصر وتركيا وماليزيا وبروناي.