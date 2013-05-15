ارتفاع معدل التضخم في أبوظبي 1% خلال 4 شهور

أكد مركز إحصاء بأبوظبي ارتفاع معدّل التضخم خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2013 بنسبة 1% مقارنة بأسعارها للفترة نفسها من عام 2012، حيث بلغ متوسط الرقم القياسي لأسعار المستهلك 123.3 نقطة خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2013، بينما كان 122.2 نقطة للفترة نفسها من عام 2012.

وقد جاء هذا الارتفاع كمحصّلة للتغيّرات (الارتفاعات والانخفاضات) التي طرأت على أسعار سلع سلة المستهلك وخدماتها خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2013، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2012.

ووفقاً لبيان صحافي حصلت "العربية.نت" على نسخة منه، أوضح تقرير المركز أن مجموعة "المطاعم والفنادق" هي أعلى مجموعة أسهمت في الارتفاع الذي حدث خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2013 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2012، حيث أسهمت بنسبة 37.5% من مجمل معدّل الارتفاع الذي تحقق وقد جاء هذا الإسهام نتيجة لارتفاع معدّل أسعار هذه المجموعة بنسبة 9.1%.

أما ثاني أعلى مساهمة في الارتفاع الذي حدث في معدّل أسعار المستهلك خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2013 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2012 فهي مجموعة "النقل" التي أسهمت بنسبة 28.9% من مجمل معدّل الارتفاع الذي تحقق خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2013، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2012 بنسبة 2.9%.

وعلى الصعيد الشهري، ارتفع معدّل أسعار المستهلك في شهر أبريل من عام 2013 بنسبة 0.6% مقارنة بأسعارها للشهر نفسه من عام 2012، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك 123.2 نقطة في شهر أبريل 2013، بينما كان 122.5 نقطة في شهر أبريل 2012.