وفد مصري يبحث في الرياض الجسر البري مع السعودية

وصل إلى الرياض وفد مصري، يضم الدكتور محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية، والدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والدكتور عصام شرف، والدكتور خالد عودة، عالم الجيولوجيا، بالإضافة إلى نقيب المهندسين المصريين، والفريق المختص بمحور قناة السويس في زيارة للمملكة لحضور الملتقى الخامس للمهندسين، الذي ينطلق الأربعاء ويستمر حتى الجمعة.

ووفقاً لما نقلته "المصري اليوم"، قال بيان رسمي صدر في الرياض، إن جدول أعمال المؤتمر يتضمن محاور عديدة، أهمها محور قناة السويس، والجسر البري بين المملكة ومصر، وعدد من الأبحاث الهندسية.

كان الرئيس محمد مرسي دعا في يناير الماضي خلال زيارته للرياض، رجال الأعمال السعوديين إلى التعاون مع نظرائهم المصريين لتمويل وإقامة جسر أو نفق يربط بين البلدين عبر البحر الأحمر.

وتجاوب رجل الأعمال السعودي يحيى بن لادن، عضو مجلس الأعمال "المصري – السعودي" عن مجموعة "بن لادن"، مع دعوة الرئيس مرسي، معربا عن استعداد المجموعة لتمويل وإقامة مشروع الجسر، بالتعاون مع شركة "المقاولون العرب" المصرية.

وأشار "بن لادن" إلى أن المشروع يحتاج إلى إرادة سياسية وموافقة من العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز والرئيس مرسي.

وجسر الملك عبد الله هو مشروع للمرور والسكك الحديدية طرحته الحكومة السعودية على الحكومة المصرية لربط البلدين، ويبدأ على ساحل رأس محمد شمال شرم الشيخ بشبه جزيرة سيناء، وينتهي عند رأس الشيخ حميد غرب منطقة تبوك السعودية مارا بجزيرتي تيران وسنافير عبر خليج العقبة، بطول 50 كيلومترا، وكان من المخطط أن يستغرق إنشاؤه 3 سنوات.

وسيساهم الجسر في حال إنشائه في تأمين تنقل أفضل للمسافرين، الذين يسافرون عن طريق العبارات، إضافة إلى الحجاج والمعتمرين في مواسم الحج كل عام.