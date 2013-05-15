66 مليار درهم استثمارات إماراتية قيد التنفيذ في روسيا

قال إيغور ايغوروف، رئيس مجلس الأعمال الروسي، إن التقديرات تشير إلى أن المستثمرين الروس ضخوا أكثر من 600 مليون دولار (2 .2 مليار درهم) في عقارات الإمارات، في حين بلغ إجمالي الاستثمارات الإماراتية قيد التنفيذ في روسيا نحو 18 مليار دولار (66 مليار درهم)، وفقاً لتقديرات اتحاد غرف التجارة والصناعة في الإمارات، بحسب صحيفة "الخليج" .

وبيّن إيغوروف أن استراتيجية الإمارات في دعم الأعمال وإنشاء المشاريع الأجنبية قد أسهمت بشكل كبير في وجود أكثر من 3000 شركة روسية يندرج أكثر من 500 شركة منها تحت لواء غرفة تجارة وصناعة دبي .

وتظهر نشاطات الشركات الروسية بشكل كبير في الإمارات من خلال الاستثمارات المباشرة في قطاعات مختلفة مثل قطاعات النفط، الغاز، العقارات، الموانئ والتمويل .

وأضاف ايغوروف أن مساعي الدولة في رفع الاستثمار إلى أعلى مستوياته يظهر في وجود عدد من الشركات الإماراتية الكبرى التي تستثمر في روسيا منها مبادلة، وشركة أبوظبي للاستثمار، ومجموعة دبي العالمية والواحة كابيتال، وركين للتطوير العقاري، وغلف تاينر وصحارى للاتصالات، والإمارات للزجاج وأرابتك للإنشاءات ودماك القابضة .

وأضاف أن حكومة دبي تقوم بتوفير الدعم الكامل من خلال تخصيص غرفة تجارة وصناعة دبي، لتسهيل أنشطة مجالس الأعمال والشركات في الدولة واستضافة الغرفة اجتماعات ووفودا من هذه المجالس والشركات وإطلاعهم على جديد الأنظمة والتشريعات، وإتاحة الفرصة لاستخدام مرافقها، وتيسر على مجلسنا الحصول على الرخص التجارية .

وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين الدولتين في زيادة مطردة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين روسيا ودولة الإمارات في الربع الأول من عام 2013 نحو مليار دولار.

وتوقع أن يصل إلى معدل أعلى خلال الفترة القادمة مقارنة مع العام الماضي. ويتوقع إيغور إنشاء مشاريع جديدة خلال الفترة القادمة، فقد وقعت شركة روسنفط وكريسنت اتفاقية تبلغ قيمتها 630 مليون دولار في الشارقة، وغولف تينر بقيمة 500 مليون دولار مع شركاء روس .

وبالنسبة للشركات الروسية في الامارات فقد بلغ معدل الزيادة السنوية في أعداد الشركات الروسية القادمة زهاء 10%، وتتوغل هذه الشركات في شتى القطاعات وعلى رأسها العقارات والمواصلات والخدمات اللوجستية والبيع بالتجزئة .